Fans und TV-Stars zerreißen Kim und Nikolas Promi-BB-Trauung

Hochzeiten sind meist emotional und sorgen für Schwärmen, doch bei Promi Big Brother gab es für viele Fremdschamalarm. Kim Virginia Grey (31) und ihr Ehemann Nikola Grey (30) haben sich ein zweites Mal das Jawort gegeben – und zwar live im TV. Was als großer Gefühlsmoment gedacht war, löste einen heftigen Shitstorm aus. Unter einem Beitrag des offiziellen Promi-BB-Accounts auf Instagram ließen zahlreiche Realitystars und Zuschauer kein gutes Haar an der Zeremonie. Walentina Doronina (26) fasste sich kurz und schrieb schlicht: "Bruhhhh." Julian Stoeckel (39) wählte die etwas vornehmere Variante und kommentierte: "Du liebe Zeit." Deutlich ausführlicher wurde Yvonne Woelke (46). Sie wetterte: "Ohne Worte! Bin echt sprachlos. Was für ein schlechtes Schauspiel. Haben die beiden das Drehbuch für PBB geschrieben?" Auch Jessica Fiorini sparte nicht mit Kritik und urteilte: "Okay, jetzt hat Promi-BB seinen Tiefpunkt erreicht… Glückwunsch!"

Doch nicht nur bei Kim und Nikolas Reality-TV-Kollegen stieß die Hochzeit sauer auf. Auch zahlreiche Zuschauer machten sich in der Kommentarspalte über die Trauung lustig. Besonders Nikolas Mimik wurde genau unter die Lupe genommen. "Irgendwie sah das nach Panik in seinen Augen aus. Ich hätte Lisha Savage zum Gratulieren geschickt", schrieb ein User. Ein anderer zog einen Vergleich mit Heidi Klums (53) Show Germany's Next Topmodel: "Hätte nie gedacht, dass es etwas Peinlicheres gibt als ein GNTM-Finale, aber ihr habt alles getoppt." Auch die Echtheit der Gefühle wurde angezweifelt. "Nikola kann aufhören mit dem Schmierentheater", hieß es in einem Kommentar. Manch ein Zuschauer nahm gleich die ganze Sendung ins Visier: "PBB kann man echt nicht mehr schauen. Das ist ja nur noch absurd."

Auch Dilara Kruse (35) meldete sich zu Wort – und sie nahm in "Promi Big Brother – Die Late Night Show" kein Blatt vor den Mund. Als Moderator Jochen Bendel (58) sie nach ihrer Meinung zur Zeremonie fragte, entgegnete die Reality-TV-Bekanntheit trocken: "Ich fands cringe." Dabei beließ sie es nicht: Dilara stellte eine brisante Theorie zu Kim und Nikola in den Raum. "Meine Theorie ist, Kim Virginia hatte so einen Hasskick auf Leyla und Mike...", überlegte sie und legte nach: "Ich glaube einfach, dass sie das kopieren wollte und es schiefgegangen ist."

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner

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Imago Yvonne Woelke beim BILD-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother"

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