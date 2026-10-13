Bereut Gabriela Alves wilde Sexszenen mit Laurenz Pesch?

Gabriela Alves sorgte bei Ex on the Beach gemeinsam mit Laurenz Pesch (25) für besonders freizügige TV-Momente: Vor laufenden Kameras ließen die beiden die Hüllen fallen und wurden ungehemmt miteinander intim. Dass diese pikanten Szenen im Schnittraum wohl kaum der Zensur zum Opfer fallen würden, war den Beteiligten von Anfang an klar – wie detailreich die Schäferstündchen am Ende jedoch gezeigt werden würden, überraschte selbst die hartgesottene Realitydarstellerin. Im Gespräch mit Promiflash betont Gabriela nun, grundsätzlich keineswegs zu bereuen, dass es während der Dreharbeiten zum Vollzug mit Laurenz kam, jedoch geschockt zu sein, wie schonungslos und ausführlich die intimen Aufnahmen über die Bildschirme flimmerten. "Ich fand das auch too much", räumt sie unumwunden ein.

Der Grund für den nachträglichen Frust liegt in einer Art Ehrenkodex, an den Gabriela bisher felsenfest geglaubt hatte. Bei früheren Produktionen sei ihr gebetsmühlenartig versichert worden, dass Intimität ohne den schützenden Vorhang einer Bettdecke niemals den Weg ins Fernsehen finden würde – gewissermaßen als ungeschriebene Grundregel des gepflegten Trash-TVs. "Ich muss auch sagen, dass immer gesagt wurde, egal wo, in welchen Shows ich war: 'Ohne Decke wird ja eh nicht gezeigt.' Es wird gezeigt! Macht es alle nicht nach!", richtet sie nun eine fast schon mütterliche Mahnung an ihre Kolleginnen. Dass die Bilder in dieser Form ihren Weg in die deutschen Wohnzimmer fanden, hätte sie rückblickend lieber vermieden: "Ja, hätte jetzt nicht sein müssen", räumt sie ein.

Hinter ihrer späten Reue steckt jedoch keineswegs Prüderie, wie die Realitydarstellerin im Interview mit Promiflash ausdrücklich betont: "Ich bin allgemein ein sehr offener Mensch und habe eigentlich kein Problem mit Geschlechtsverkehr und allem Drum und Dran", erzählt Gabriela frei von der Leber weg. So verurteilt sie auch den Bettsport vor laufenden Kameras nicht pauschal – schließlich gehöre Leidenschaft zum ganz normalen Alltag. "Ich finde Geschlechtsverkehr im Fernsehen nicht schlimm, weil das macht doch jeder zu Hause", stellt Gabriela abschließend mit einem wissenden Lächeln klar.

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Collage: RTLZWEI, Imago Collage: Gabriela Alvez und Laurenz Pesch

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Imago Laurenz Pesch bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

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RTL / Friederike Jacobitz Gabby Alves Rodrígues, "Ex on the Beach"-Kandidatin