Die "Promi Big Brother"-Bewohner finden ihn besonders toll

Gedeon Burkhard (57) macht sich bei seinen Mitbewohnern von Promi Big Brother offenbar immer beliebter. Der Schauspieler schwingt für die Gartengruppe regelmäßig den Kochlöffel und punktet damit bei seinen Mitbewohnern mit seiner fürsorglichen Art immer mehr. Besonders Francesca Morgese, Nina Bridney (23) und Nikola Grey (30) zeigen sich von seiner aufmerksamen Art angetan. In einem Gespräch mit Francesca ließ er durchblicken, dass das keine Rolle ist, die er nur für die Kameras spielt. Auch in seinem privaten Alltag kümmere er sich überwiegend um den Haushalt, während seine "Girls" morgens zur Arbeit gehen. Der Serienstar präsentiert sich damit als echter Kümmerer, der Aufgaben im Haushalt übernimmt und seinen Liebsten gerne etwas Gutes tut. Diese Seite scheint innerhalb der Gruppe bestens anzukommen: Seine Mitbewohner äußern offen, wie sehr sie Gedeons Einsatz und seine Art schätzen.

Auf Francescas Frage, wer bei ihm daheim denn häufiger am Herd stehe, antwortete Gedeon ganz offen: "Ich koche am meisten! Ich habe ja auch am wenigsten zu tun. Die gehen alle brav arbeiten in der Früh und ich als Arbeitsloser kümmere mich um den Haushalt. Ich empfange die Mädels, mache ihnen Bäder ..." Damit beschreibt der Schauspieler einen Alltag, in dem er nicht nur für die Mahlzeiten zuständig ist. Nach eigener Aussage erledigt er außerdem anfallende Aufgaben und bereitet den Frauen in seinem Leben fürsorgliche Momente. Diese Schilderung sorgte in der Runde für große Augen. Nina reagierte überrascht und geriet ins Schwärmen: "Wenn das dein Partner ist, dann geht es dir gut. 100 Prozent! So süß! Gedeon ist ein ganz toller Typ." Der Schauspieler präsentiert sich damit sowohl in der Gartengruppe als auch nach eigener Aussage im Privatleben als jemand, der kocht, den Haushalt erledigt und seinen Liebsten fürsorgliche Momente bereitet.

Doch es sind nicht nur die weiblichen Bewohner, die Gedeon Komplimente machen. Auch Mitbewohner Nikola findet lobende Worte für den Schauspieler. Dabei geht es ihm nicht allein darum, dass Gedeon für die Gartengruppe kocht und sich um das gemeinsame Essen kümmert. Er hebt vor allem hervor, wie offen der Serienstar im Zusammenleben mit seinen Gefühlen umgeht. Direkt an Gedeon gerichtet erklärt Nikola bei "Promi Big Brother": "Ich mag, dass du auch Emotionen zeigen kannst, Gedeon." Neben seinem Einsatz in der Küche ist es also vor allem die einfühlsame und emotionale Seite des Schauspielers, die ihm innerhalb der Gruppe Zuspruch einbringt. Während bei "Promi Big Brother" sonst häufig Diskussionen und Reibereien für Gesprächsstoff sorgen, scheint Gedeon mit Kochlöffel und offenen Worten einen ganz eigenen Weg gefunden zu haben, sich unter seinen Mitbewohnern beliebt zu machen.

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Joyn Gedeon Burkhard bei "Promi Big Brother" 2026

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