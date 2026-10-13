"Entzündung im Blut": Muss Elsa das Forsthaus verlassen?

Wenn im Reality-TV echte Tränen kullern und Kandidaten vor Sorge den Boden unter den Füßen verlieren, steckt meist ein handfester Notfall dahinter – oder eben Elsa Latifaj. Das ehemalige GNTM-Model muss in der zweiten Folge der österreichischen Realityshow Forsthaus Rampensau die Unterkunft wegen einer Schwellung am Hals vorübergehend verlassen, um einen Arzt aufzusuchen. Ihre Teampartnerin Beverly Cmua bleibt derweil allein zurück und wartet voller Sorge auf eine Rückmeldung. Als die 21-Jährige schließlich wieder in der Tür steht, folgt allerdings nicht die von Beverly erhoffte Entwarnung, sondern eine wahre Hiobsbotschaft: "Wir müssen gehen. Wir müssen die Sachen packen und gehen. Ich habe da eine fette Entzündung. Ich habe eine Entzündung im Blut", erklärt Elsa mit todernster Miene, bevor sie sich auf den Weg in ihr Zimmer begibt, um zu packen. Dass das Ganze ein astreiner Schwindel ist, ahnt zu diesem Zeitpunkt niemand.

Um ihrer Geschichte den nötigen Feinschliff zu verpassen, liefert Elsa vor Beverly und den Zimmergenossen dann noch die Diagnose nach: "Beim Arzt ist rausgekommen, dass ich eine Speicheldrüsenentzündung habe", erklärt sie. Dass die Story in der dargebotenen Dramatik hinten und vorne hinkt, fällt im Schockmoment freilich niemandem auf: Die Anwesenden reagieren extrem bestürzt – Beverly bricht direkt in Tränen aus. Erst an diesem Punkt lenkt Elsa ein und beginnt hämisch zu lachen. Ihre völlig aufgelöste Freundin versteht die Welt nicht mehr: "Ich finde das nicht lustig. Ich mache mir Sorgen um dich", schluchzt sie und stellt klar: "Ich würde sofort mit dir gehen, wenn es dir schlecht geht." Im Einzelinterview offenbart Elsa ungeniert ihre Beweggründe: "Es war so ruhig und ich habe mir gedacht, komm, ich verarsche mal die Leute. [...] Glaube niemals einer Elsa." Doch statt Einsicht folgt die nächste Eskalationsstufe: Gemeinsam mit Beverly, die gerade noch dabei ist, den Schock zu verdauen, zieht Elsa sogleich weiter durch die Stuben, um auch den Rest der Gruppe mit der Horrorlüge hinters Licht zu führen.

Die Mitbewohner reagieren direkt betroffen: Elsa wird von allen Seiten umarmt, geherzt, getröstet und bekommt tiefes Beileid ausgesprochen – bis das Model erneut kichernd auflöst. In das Gelächter einstimmen möchte allerdings niemand. Eine Mitbewohnerin wird deutlich: "Das tut man nicht." Über Gesundheit mache man schlicht keine Scherze, sind sich die Kandidaten einig. Elsa lässt die Verstimmung allerdings erwartungsgemäß kalt: "Alle anderen waren irgendwie angepisst, das ist mir sche*ßegal." Für die Wienerin ist es übrigens nicht der erste Ausflug in das Format: Nach ihrer Teilnahme an der deutschen Ausgabe bekam sie in der österreichischen Variante eine weitere Chance und gab sich schon vor dem Staffelstart betont kämpferisch. Die österreichische Staffel läuft seit dem 9. Oktober 2026 bei JOYN und ATV.

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Joyn Elsa Latifaj im "Forsthaus Rampensau" 2026

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ATV Elsa Latifaj und Beverly, "Forsthaus Rampensau"-Kandidatinnen 2026

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Instagram / elsa_latifaj_98 Elsa Latifaj, Influencerin

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