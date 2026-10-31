Nach Forsthaus-Fail: Simone Lugner träumt vom Dschungelcamp

Ihren blitzschnellen Rauswurf nach nur zwei Tagen im Forsthaus Rampensau verbucht Simone Lugner (44) keineswegs als Niederlage, sondern vielmehr als geschickte Aufwärmübung, bevor sie sich ans ganz große TV-Besteck wagt. Kaum ist die spritzige Österreicherin an der Seite von Alexander Schneller-Pikard aus der Alm in den Kärntner Bergen ausgezogen, träumt sie auch schon vom nächsten Karriereschritt. Ausgerechnet das RTL-Dschungelcamp hat die Witwe des legendären Baulöwen Richard Lugner (†91) nun fest ins Visier genommen, wie sie in der Sendung "Treffpunkt Österreich zu Mittag" verrät. Bei dem australischen Trip sieht sie für sich eigentlich nur die kulinarische Hürde als Herausforderung. "Dschungelcamp wäre sehr schwierig für mich als Veganerin, aber es wäre interessant", so die Blondine.

Neben Kängurupenissen und Krokodilaugen auf dem Teller könnten in Down Under für Simone sonst eigentlich nur die anderen Promis zum Problem werden. "Ich glaube, es wäre sehr viel Streitpotenzial dann dort mit den anderen Kandidaten", räumt sie ein. Von möglicherweise dicker Luft im Lager lässt sich die ambitionierte TV-Lady aber nicht abschrecken: Formate, die Cleverness und taktisches Feingefühl erfordern, reizen sie ohnehin. Auch Strategieshows wie Villa der Versuchung oder The Power stehen daher ganz oben auf ihrer persönlichen Reality-Wunschliste. Nur eine Sparte kommt für "die letzte Lugnerin", wie sie sich selbst nennt, unter Garantie nicht in die Tüte: klassische Datingshows. Romantik vor laufenden Kameras kommt für Simone absolut nicht infrage.

Wohin genau es auch gehen mag – in das nächste TV-Abenteuer zieht Simone nicht mehr als absoluter Reality-Grünschnabel ein. Und die Forsthaus-Erfahrung wird sie gewiss so schnell nicht vergessen: Die Art und Weise, wie man sie dort abservierte, hinterließ bei der 44-Jährigen einen zutiefst bitteren Beigeschmack – und bescherte ihr ein absurdes Déjà-vu zum Begräbnis ihres Ehemanns Richard: Während der tränenerfüllte Alex nach der Pleite im Exitduell von den Mitbewohnern belagert und getröstet wurde, blieb Simone isoliert zurück. "Dass die Leute dann nur den Alex beachtet haben, das war schon sehr arg. Das ist mir vorgekommen wie beim Begräbnis, wo auch alle zu Mausi gerannt sind, weil sie aufgesprungen ist, und an mir vorbeigegangen sind", seufzte sie kurz nach dem Rauswurf mit Blick auf Christina Lugner (61).

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Instagram / simone_lugner Simone Lugner, Juli 2025

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Joyn Alexander Schneller-Pikard und Simone Lugner im Interview nach ihrem Ausscheiden bei "Forsthaus Rampensau" 2026

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IMAGO / SEPA.Media Simone und Richard Lugner, August 2021