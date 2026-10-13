Godfrey fand Kim und Nikola Greys Promi-BB-Hochzeit "süß"

Die spontane Hochzeit von Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30) bei Promi Big Brother sorgte für reichlich Gesprächsstoff – und für geteilte Meinungen. Während manche Zuschauer die Zeremonie vor laufenden Kameras als unangenehm empfanden, kann Godfrey Egbon dem TV-Moment durchaus etwas abgewinnen. Gegenüber Promiflash verrät er, dass ihm der TV-Moment trotz des ungewöhnlichen Rahmens gefallen habe: "Ich fand die beiden süß." Ganz unkritisch sieht Godfrey das erneute Jawort vor laufenden Kameras allerdings nicht. "Natürlich ist es aber eine oberflächliche Hochzeit bei Promi Big Brother", ordnet er die Zeremonie im Sat.1-Format ein. Schließlich hätten Kim und Nikola den Vorschlag kurzfristig erhalten und sich innerhalb kurzer Zeit entscheiden müssen. Aus seiner Sicht handelte es sich deshalb nicht um eine Hochzeit, die das Paar selbst in Ruhe geplant hatte. Die Idee des Senders bezeichnet er dennoch als schöne Geste – und betont abschließend: "Aber es war schon süß."

Deutlich zurückhaltender fällt die Einschätzung von Tessa Bergmeier (37) aus. Bei der Pressekonferenz erklärt sie gegenüber Promiflash, dass sie die Situation nach dem anstrengenden Tag und mit etwas Abstand anders bewerte: "Du, das war ein langer Tag und dann auch noch so eine Hochzeit. Ich sehe mittlerweile alles viel differenzierter als in dieser Situation im Haus. Und diese Hochzeit..." Danach reagiert Tessa mit einem vielsagenden Lachen, statt ihre Gedanken weiter auszuführen. Auch Tessa verweist darauf, dass das Paar durch den überraschenden Vorschlag unter Entscheidungsdruck geraten sei: "Die beiden hatten auch keine Möglichkeit, aus der Nummer wieder rauszukommen", betont das Model im Gespräch. Damit fallen die Reaktionen der beiden ehemaligen Bewohner unterschiedlich aus: Godfrey erkennt trotz des oberflächlichen TV-Rahmens einen süßen Moment, Tessa betrachtet die Umstände der kurzfristig angesetzten Zeremonie kritischer.

Kim und Nikola waren bereits verheiratet, gaben sich für "Promi Big Brother" aber noch einmal live im Fernsehen und vor einem Fernsehpublikum das Jawort. Dafür wurden die zuvor getrennt untergebrachten Realitystars im Studio wieder zusammengebracht. Kim trat in einem roten Abendkleid mit weißem Schleier und einem Blumenstrauß in der Hand vor den Trauredner, ihr Mann kombinierte seine Gartenkleidung kurzerhand mit einem schwarzen Sakko. Nach dem Eheversprechen steckten sich die beiden größenverstellbare Ringe an die Finger. Anschließend küssten sie sich und fielen sich sichtlich bewegt in die Arme. Musikalisch untermalt wurde der Moment von "I Will Always Love You" – ein Soundtrack, der die spontane TV-Hochzeit für das Paar zu einem besonders persönlichen Augenblick machte.

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Joyn Godfrey Egbon, "Promi Big Brother"-Bewohner

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Joyn / Marc Rehbeck Tessa Bergmeier, Promi-BB-Kandidatin 2026

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey heiraten bei Promi-BB