Godfreys Fazit: Das "versüßte" ihm "Promi Big Brother"-Zeit

Für Godfrey Egbon ist das Abenteuer bei Promi Big Brother beendet. Direkt nach seinem Auszug zog das Model bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" Bilanz. Obwohl er mit allen Mitbewohnern von Anfang an schöne Erlebnisse teilte, blieb ihm eine Begegnung besonders in Erinnerung: die mit Ex-Fußballer Christian Lell (42). Dieser habe ihm die Zeit im Format "richtig versüßt", wie er in der Sendung verriet. Zwischen den beiden habe sich schnell eine enge und "sehr gute Verbindung" entwickelt. Den Grundstein dafür legten sie schon vor dem Einzug: Bereits in Düsseldorf kamen die beiden Männer ins Gespräch und stellten fest, wie viele Gemeinsamkeiten sie haben. Beide mussten demnach erleben, dass ihnen vertraute Menschen in den Rücken fielen. Genau diese Erfahrungen hätten sie zusammengeschweißt. Godfrey hatte zudem Christians Buch gelesen und nutzte die gemeinsame Zeit, um ihn weiter zu seinen Erlebnissen und seiner Art der Verarbeitung zu befragen. Sein Fazit über den neuen Vertrauten: "Er hat eine harte Vergangenheit wie ich auch."

Trotz ihrer engen Verbindung sieht Godfrey seinen Favoriten nicht ausschließlich durch die rosarote Brille. Ihm sei durchaus bewusst, dass Christian im Haus nicht immer eine gute Figur abgegeben habe. "Ja, natürlich hat er Fehler gemacht. Das muss ich schon sagen. Als Freund muss ich auch Fehler benennen können", stellte das Model in der Late-Night-Show klar. Konkret warf er dem ehemaligen Profisportler vor, sich Kim Virginia Grey (31) gegenüber nicht richtig verhalten zu haben. Mit seiner Kritik habe Godfrey Christian auch offen konfrontiert – schließlich verstehe er sich ebenfalls gut mit Kim. Auf die Frage, ob er seine Gefühle während der Show bewusst zurückgehalten habe, verwies Godfrey auf Erfahrungen aus seiner Vergangenheit. Er gehe Situationen zunächst langsam an, warte aber nach eigener Aussage auch nicht allzu lange, bis er explodiere. Dass einige Mitbewohner seine Art kritisierten, lässt ihn offenbar kalt: "Man kann es nicht jedem recht machen. Ich weiß, dass ich eine eigene Art habe."

Godfreys Rückblick folgte auf den ersten Exit der Staffel: An Tag acht musste der einstige GNTM-Teilnehmer als erster Bewohner seine Koffer packen und das Feld räumen. Für Anouschka Renzi (62) und Nikola Grey (30) wurde die Luft ebenfalls dünner. Doch sie sprangen noch in letzter Sekunde von der Exit-Schippe. Für die verbliebenen Kandidaten war der Abend damit allerdings noch nicht ausgestanden. Obwohl sie sich zunächst in Sicherheit wähnten, verkündete Big Brother einen zweiten Auszug. Beim Exit-Voting standen sämtliche Bewohner aus Haus und Garten zur Wahl. Am Ende traf es Tessa Bergmeier (37), die ebenfalls die Heimreise antreten musste.

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Joyn Godfrey Egbon, "Promi Big Brother"-Kandidat 2026

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026

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Imago Tessa Bergmeier bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50", Start am 9. März 2026 bei Prime Video