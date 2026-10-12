Noch ein Exit: Dieser Promi-BB-Kandidat muss ebenfalls gehen

Bei Promi Big Brother wurde es an Tag acht erstmals ernst – und das gleich doppelt. In der Montagabendshow stand fest, dass nicht nur ein Kandidat, sondern gleich zwei Promis ihre Koffer packen und sich von ihren Mitstreitern verabschieden mussten. Als Erster musste Model Godfrey Egbon seinen Traum vom Sieg begraben und den Container verlassen. Doch damit war der Exit-Abend noch nicht vorbei: Zunächst wähnten sich die übrigen Bewohner in Sicherheit, dann folgte die bittere Nachricht. Ein weiterer Promi musste die Show verlassen. Im Exit-Voting standen diesmal alle Bewohner zur Auswahl – unabhängig davon, ob sie im Haus oder im Garten lebten. Am Ende fiel die Entscheidung gegen Tessa Bergmeier (37). Ihren Rauswurf kommentierte sie mit den Worten: "Ich wusste das." Gegenüber Moderatorin Marlene Lufen (55) erklärte sie: "Ich bin erleichtert." Gleichzeitig hätte sie gerne noch einige Gespräche geführt. Sie räumte ein, sich beeinflussen lassen zu haben – auch im Zusammenhang mit Kim Virginia Grey – und befürchtete, deshalb nicht ganz fair gewesen zu sein. Zum Abschluss richtete sie einen Appell an die Zuschauer: "Lasst euch nicht manipulieren. Überdramatisiert nicht und interpretiert nicht so viel rein. Guckt euch das Gesamtpaket an und lasst euer Herz entscheiden." Damit endete das Abenteuer "Promi Big Brother" für zwei Bewohner bereits nach acht Tagen.

Godfrey selbst nahm sein frühes Aus mit einer großen Portion Gelassenheit hin. "Na, was denn sonst?", kommentierte er die Entscheidung in der Sendung. Große Emotionen zeigte der GNTM-Finalist auch beim Abschied von seinen Mitbewohnern nicht: "Alright, ich wünsche euch alles Gute. Tschüss", verabschiedete er sich knapp. Moderator Jochen Schropp (47) konfrontierte ihn anschließend damit, dass die Zuschauer ihn offenbar nicht länger in der Show sehen wollten. Auch darauf hatte Godfrey nur eine kurze Antwort parat: "Ganz normal." Für die verbliebenen Nominierten war die Erleichterung nach seinem Rauswurf allerdings nur von kurzer Dauer. Sie dachten zunächst, dass sie sicher seien. Doch dann die schlechte Nachricht: Auch ein weiterer Bewohner musste sich verabschieden.

Vor dem zweiten Exit stellte der Große Bruder Francesca Morgese noch vor eine schwierige Entscheidung. Im Kiosk erfuhr die Reality-TV-Bekanntheit vom laufenden Exit-Voting und bekam ein besonderes Angebot: Statt wie gewohnt einzukaufen, konnte sie einen geschützten Apfel wählen, der sie selbst oder einen anderen Bewohner aus dem Garten vor dem nächsten Rauswurf bewahrt hätte. Der Haken an der Sache: In diesem Fall wäre der Einkauf für den Tag ausgefallen und das Einkaufsbudget von sieben auf sechs Euro gesunken. Francesca musste also abwägen, ob sie lieber für Lebensmittel sorgt oder sich beziehungsweise einem Mitbewohner die Chance auf einen längeren Verbleib im Container sichert. Lange überlegen musste sie allerdings nicht: Sie entschied sich für den Einkauf und verzichtete damit auf den Schutz vor dem Exit.

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SAT.1 Das "Promi Big Brother"-Logo

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Joyn / Marc Rehbeck Tessa Bergmeier, Promi-BB-Kandidatin 2026

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Joyn / Marc Rehbeck Godfrey Egbon, "Promi Big Brother"-Bewohner

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