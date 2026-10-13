Hat Nelly Noire Angst vor "Fame Fighting"-Verletzungen?

Am 17. Oktober steigt Nelly Noire bei "Fame Fighting 4" in den Ring und tritt gegen Hati Suarez an. Kurz vor dem Duell gibt die Realitydarstellerin im Promiflash-Interview jetzt offen zu, dass ihr das Verletzungsrisiko durchaus Sorgen bereitet. Auf die Frage, ob sie Angst vor Blessuren habe, antwortet sie ehrlich: "Ja, aber ich würde, glaube ich, sogar tatsächlich schätzen, dass das Training härter ist als die neun Minuten im Kampf." Die intensive Vorbereitung hat bei ihr nämlich bereits sichtbare Spuren hinterlassen. "Ich meine, ich hatte schon eine blaue Nase. Ich hab jetzt ein blaues Kinn. Ich hab wirklich schon alle Verletzungen davongetragen", zählt sie auf. Für Nelly steht deshalb fest: "Ich glaube, diese neun Minuten da werden nicht so krass sein wie dieses tägliche Trainieren."

Doch nicht nur mögliche Verletzungen beschäftigen die Realitybekanntheit vor dem Kampf. Auch die Nervosität dürfte beim Aufeinandertreffen mit Hati eine Rolle spielen. Im Interview mit Promiflash beschreibt sich Nelly zunächst als gelassen: "Also, ich bin eigentlich immer so die Ruhe in mir selbst, bis ich explodiere, würde ich sagen." Gleichzeitig betont sie ihre Disziplin, insbesondere mit Blick auf ihre mentale Stärke. Dass die Anspannung kurz vor dem großen Auftritt trotzdem steigt, kann sie sich gut vorstellen: "Ich glaube, wer da nicht nervös ist, wenn man vor den Leuten im Ring steht, der lügt halt auch einfach", stellt Nelly klar. Lampenfieber gehört für sie also ganz selbstverständlich dazu.

Bei dem Duell geht es allerdings um mehr als nur die sportliche Herausforderung. Zwischen Nelly und Hati gibt es eine gemeinsame Vorgeschichte, die bereits vor dem Kampf für Spannungen sorgte. Bei Good Luck Guys schien es zunächst, als hätten die beiden ihren Konflikt beigelegt. Bei einem späteren Wiedersehen kochte die Stimmung jedoch erneut hoch. Während Hati die Aufrichtigkeit von Nellys Entschuldigung infrage stellte, warf diese ihrer Kontrahentin weitere abwertende Äußerungen vor. Ob die beiden bei Fame Fighting am 17. Oktober ihren Streit endgültig beilegen oder die alten Konflikte im Ring wieder aufflammen, bleibt abzuwarten.

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Imago Nelly Noire bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting – Promiboxen, Essen, Atlantic Hotel, 11. Oktober 2026

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Imago Hati Suarez und Nelly Noire bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

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Joyn Nelly, Kandidatin bei "Good Luck Guys"