Vor Fame Fighting 4: Haben Hati und Nelly Beef oder nicht?

Am 17. Oktober steigen Hati Suarez und Nelly Noire bei Fame Fighting 4 gemeinsam in den Ring – und sie bringen jede Menge offene Rechnungen mit. Eigentlich hatten die beiden Realitystars ihren Zoff bereits bei Good Luck Guys begraben, wie sie nun im Gespräch mit Promiflash schildern. Ein echter Frieden sieht definitiv anders aus. Bei einem späteren Event kam es stattdessen zu einem eiskalten Aufeinandertreffen: Als Hati Nelly die Hand geben wollte, starrte diese die Geste zuerst nur angewidert an, bevor sie schließlich doch noch einschlug. Für Hati war die Sache damit gelaufen – sie ist sich sicher, dass die vorherige Entschuldigung nur billiges Theater war. Nelly sieht das Ganze jedoch völlig anders: Sie behauptet, ihre Rivalin habe kurz darauf wieder fies gegen sie geschossen. Der Kampf soll nun klären, was in zahlreichen Gesprächen offenbar nicht gelungen ist.

Im Gespräch mit Promiflash denkt Hati noch ganz genau an den Augenblick zurück, der für sie zum Wendepunkt wurde. "Ja, anscheinend nicht. Wir haben uns nach Good Luck Guys auf jeden Fall auf einer anderen Veranstaltung noch gesehen. Und da hat sie mir den Rücken zugekehrt. Da bin ich sogar auf sie zugekommen und wollte ihr die Hand geben", berichtet sie. "Sie hat erst mal auf die Hand widerwärtig draufgeguckt und hat sie dann quasi erst angenommen und mir ebenfalls die Hand gegeben. Aber das war ein Zeichen für mich, das war alles nicht ernst gemeint. Entschuldigung hin oder her." Machen könne sie dagegen ohnehin nichts mehr: "Das Einzige, was ich machen kann, ist, ihr einfach dafür schön die Fresse zu polieren. Und dafür ist Fame Fighting da." Besonders ein Vorwurf geht ihr gegen den Strich: "Ich kann es nicht mehr hören, dass sie ständig und immer sagt, ich bin obsessed mit ihr. Ich frage mich, womit? Was soll ich an dieser Frau toll finden, was ich nicht schon längst habe?"

Nelly sieht das Ganze verständlicherweise ganz anders. Sie ging anfangs ebenfalls davon aus, dass das Thema nach der Show Good Luck Guys erledigt sei. Große Sympathie habe zwischen den beiden laut ihrer Aussage aber sowieso nie bestanden. "Tatsächlich dachte ich auch, wir hätten uns bei Good Luck Guys wieder vertragen. Was heißt vertragen? Also, ich kann sie eigentlich sowieso nicht ab. Allein von ihrer Art her. Aber ich dachte, es wäre alles geklärt gewesen", erklärt die Influencerin. Den Wendepunkt macht sie an einem erneuten Aufeinandertreffen fest: "Und dann auf einmal waren wir bei der Sam Dylan Show. Und dann hat sie wieder gegen mich geschossen. Und sie holt ja auch immer den gleichen Zirkus raus. Und dann habe ich mir auch einfach so gedacht: Also, jetzt reicht es auch langsam mal. Wir kommen nicht auf einen Nenner und es wird auch niemals so sein." Für beide Seiten ist der frühere Klärungsversuch damit endgültig vom Tisch.

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Imago Hati Suarez und Nelly Noire bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Hati Suarez bei der Pressekonferenz zur vierten Ausgabe von Fame Fighting in Essen

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Imago Nelly (Nelnoire) bei der Premierenfeier von "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth