Jannik und Eva nach "Love Island VIP": Paco prophezeit Ende

Bei Love Island VIP läuft es für Eva Benetatou (34) und Jannik Kontalis (30) bislang rund – zumindest aus Sicht der Reality-TV-Darstellerin. In der Datingshow kommt Paco Herb (30) mit ihr ins Gespräch und will wissen, wie zufrieden sie mit der Entwicklung an der Seite ihres Couples ist. Eva zieht ein positives Fazit: Beide würden sich gegenseitig genügend Freiraum lassen und könnten sich ohne Probleme mit den anderen Kandidaten austauschen. Keiner von ihnen fasse solche Gespräche direkt falsch auf. Paco teilt Evas Zuversicht allerdings nicht. Im Einzelinterview fällt seine Einschätzung zur Zukunft der beiden deutlich nüchterner aus. Er rechnet damit, dass die Verbindung nur während der gemeinsamen Zeit in der Show Bestand haben wird. "Jannik und Eva? Nein. Für 'Love Island' wird das halten, danach hat das ein Ende", prophezeit der Realitystar in "Love Island VIP" und sagt damit ein baldiges Liebes-Aus voraus.

Nur kurz nach dieser düsteren Prognose kommt es zwischen den beiden tatsächlich zu einem reichlich schrägen Moment. Während Eva und Jannik eng aneinandergekuschelt liegen, platzt der Realitystar plötzlich mit einer Frage heraus: "Liebst du mich?" Eva reagiert zunächst irritiert und entgegnet: "Was? Was redest du?" Daraufhin rudert Jannik ein Stück weit zurück und relativiert seine Worte: "Ob du mich liebst. Also… Lieben. Also, ob du mich magst?", schiebt der Realitystar nach. Damit macht er aus der Liebesfrage schließlich eine Frage nach Evas grundsätzlicher Zuneigung. Die Reality-TV-Bekanntheit nimmt die überraschende Situation mit einem Kichern und gibt Jannik dann doch noch eine positive Antwort. "Sehr. Und du?", fragt sie ihn anschließend und spielt den Ball damit direkt an ihr Couple zurück.

Der Reality-TV-Star wird nämlich noch einmal deutlicher und legt gegenüber Eva nach: "Ja, ich liebe dich. Ich lieb mein Baby." Seine Partnerin erwidert die Liebeserklärung zwar – allerdings nur ganz leise. "Ich dich auch", flüstert sie ihm zu. Dass sie ihre Worte derart gedämpft ausspricht, bleibt Jannik nicht verborgen und sorgt bei ihm prompt für Verwirrung. "Ey? Warum flüsterst du das?", hakt der Realitystar direkt bei Eva nach. Damit endet der merkwürdige Austausch nicht mit einer unbeschwerten gegenseitigen Liebeserklärung, sondern mit Janniks hörbarer Verwunderung über die Art, wie Eva seine Worte erwidert hat. Pacos zuvor geäußerte Skepsis steht dadurch weiter im Raum.

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Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Jannik Kontalis, Evanthia Benetatou und Paco Herb, "Love Island VIP"-Kandidaten 2026

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RTLZWEI Paco Herb, Marla Slengard, Eva Benetatou und Jannik Kontalis bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Jannik Kontalis und Eva Benetatou bei "Love Island VIP"