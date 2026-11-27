Maxime Ocasek blickt selbstkritisch auf ihr Verhalten bei Love Island VIP zurück. Nach der Ausstrahlung der jüngsten Folgen nahm die Realitydarstellerin in ihrer Instagram-Story ausführlich Stellung zu ihrer Auseinandersetzung mit Henna Urrehman. Dabei räumte sie ein, die Konfrontation bewusst gesucht und sich von ihren Gefühlen leiten lassen zu haben, ohne über die möglichen Konsequenzen ihrer Worte nachzudenken. "Das war Henna gegenüber nicht fair. Meine Emotionen erklären mein Verhalten vielleicht, entschuldigen es aber nicht", gestand Maxime. Mittlerweile haben die beiden Frauen abseits der Kameras das persönliche Gespräch gesucht und sich ausgesprochen. Besonders dankbar sei Maxime dafür, dass Henna ihr in einigen Situationen Verständnis entgegengebracht habe, obwohl sie selbst ihr gegenüber unfair gewesen sei. Da die Aussprache unter vier Augen stattgefunden habe, möchte die Realitydarstellerin den Konflikt nun nicht weiter in der Öffentlichkeit thematisieren.

Trotz ihrer selbstkritischen Worte möchte Maxime einen Vorwurf jedoch nicht auf sich sitzen lassen: "Nach wie vor habe ich Henna bei der Movie Night nicht ausgelacht", betonte sie in ihrer Instagram-Story. Vielmehr habe sie bei verschiedenen Einspielern gelacht, darunter auch bei Szenen, in denen sie selbst zu sehen gewesen sei, weil sie die Situation damals nicht ernst genug genommen habe. Ihre Äußerung, einen Streit provozieren zu wollen, bezeichnete die Islanderin rückblickend als unüberlegten Scherz. Mittlerweile könne sie durchaus nachvollziehen, weshalb ihr Verhalten bei den Zuschauern unsympathisch angekommen sei. Mit ihrem öffentlichen Statement gehe es Maxime allerdings nicht darum, ihr Image aufzubessern, sondern vielmehr darum, die ausgestrahlten Szenen aus ihrer Perspektive einzuordnen. Angesichts der zahlreichen Reaktionen im Netz zog sie zudem eine klare Grenze: "Kritik ist absolut berechtigt, Beleidigungen hingegen nicht."

Auslöser für den Konflikt zwischen Maxime und Henna war die Dreiecksgeschichte mit Nelson Henry, die nach der Casa Amor für ordentlich Zündstoff in der Villa sorgte. Nachdem sich Nelson zunächst Maxime angenähert hatte, wandte er sich schließlich wieder Henna zu. Die Situation spitzte sich zu, als Patrick Papachristodoulou (29) Henna davon berichtete, dass sich ihre Konkurrentin angeblich einen Streit zwischen ihr und Nelson gewünscht habe. Zudem hatte Maxime keinen Hehl daraus gemacht, weiterhin Interesse an dem Islander zu haben, und sogar behauptet, ihn ohne Hennas Anwesenheit in der Villa längst für sich gewonnen zu haben. Henna empfand diese Äußerungen als respektlos und warf Maxime vor, sich an den Schwierigkeiten zwischen ihr und Nelson zu erfreuen. Ein klärendes Gespräch zwischen den beiden Frauen brachte schließlich nicht die erhoffte Entspannung, sondern mündete in einem heftigen Wortgefecht.

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RTLZWEI Maxime Ocasek, "Love Island VIP"-Kandidatin

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Imago Henna Urrehmann bei der LOVE ISLAND VIP Premiere und dem Screening auf Schloss Arff in Köln am 16.09.2026

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