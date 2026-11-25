Leyla Heiter (30) öffnet ein zutiefst schmerzhaftes Kapitel ihrer Vergangenheit. Anlässlich des Orange Day am 25. November, dem internationalen Aktionstag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, sprach die Reality-Bekanntheit in einem Interview mit RTL über die massive Gewalt, die sie in einer früheren Beziehung erfuhr. Damals war Leyla noch ein Teenager. Insgesamt dauerte die Beziehung vier Jahre an – für die heute 30-Jährige eine traumatisierende Zeit, geprägt von Beleidigungen, Schlägen und blanker Todesangst. Einmal habe ihr Ex sie derart brutal verprügelt, dass ihr Kiefer brach. Zudem habe er zweimal versucht, sie mit einem Kissen zu ersticken. Mit ihrem offenen Geständnis will die Influencerin anderen Betroffenen zeigen, dass sie nicht allein sind, und ihnen Mut machen, sich zu wehren.

Dabei hatte zunächst nichts auf das spätere Martyrium hingedeutet. Die ersten beiden Beziehungsjahre seien noch harmonisch verlaufen, schilderte Leyla. Doch dann kippte die Stimmung: Erst folgten Beschimpfungen, später körperliche Übergriffe. "Ich habe öfter Schlampe gehört oder Sonstiges wie Schatz", erinnerte sie sich gegenüber RTL. Bei einem der Ausbrüche sei sogar der Vater ihres Ex-Freundes im Haus gewesen – doch statt einzugreifen, habe er einfach das Gebäude verlassen. Ein anderes Mal prügelte der Mann mitten auf der Straße auf sie ein, sodass gleich sechs Polizeiwagen anrückten; am nächsten Tag landete sie mit gebrochenem Kiefer und unzähligen blauen Flecken im Krankenhaus. Trotzdem blieb sie emotional abhängig, hielt ihn für den Mann ihres Lebens und gab sich selbst die Schuld: "Ich bin wahrscheinlich [...] so ein Scheißmensch, dass man sowas mit mir machen muss." Nach vier Jahren beendete er die Beziehung und verließ Leyla für eine andere Frau.

Heute hat Leyla ihr Glück an der Seite von Ehemann Mike Heiter (34) gefunden und führt endlich das Leben, das sie sich immer erträumt hatte: Im Juli 2025 heiratete das Paar und erwarb ein Jahr später ein Eigenheim auf Mallorca. Rückblickend schmerzt die im Hochtaunuskreis geborene Influencerin vor allem die verlorene Lebenszeit in dieser toxischen Ex-Partnerschaft. Ihre wichtigste Botschaft an andere Frauen brachte sie im Interview klar auf den Punkt: "Damals habe ich die Liebe zu jemand anderem höhergestellt als die Liebe zu mir selber. Und das würde ich heute niemals mehr machen."

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, influencerin

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Realitystar

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