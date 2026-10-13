Leyla Heiter rechnet ab: Kim ist "gefährlich und skrupellos"

Zwischen Leyla Heiter (30) und Kim Virginia Grey (31) herrscht weiterhin dicke Luft. Nachdem Kim bei Promi Big Brother erneut Leyla und ihren Partner Mike Heiter (34) zum Thema gemacht hatte, meldet sich Leyla nun zu Wort – und findet in ihrer Instagram-Story deutliche Worte. Auslöser war die Frage eines Fans, der von der Reality-TV-Bekanntheit wissen wollte: "Kim hat dich bei 'Promi Big Brother' erwähnt, was hältst du von der Hochzeit?" Leyla nutzt die Gelegenheit, um ausführlich gegen ihre Rivalin auszuteilen. Sie wirft Kim vor, sie und Mike immer wieder ungefragt ins Gespräch zu bringen, um von anderen Themen abzulenken. Außerdem erhebt sie schwere Vorwürfe: Kim soll Lügen über das Paar verbreitet und gezielt versucht haben, Leylas Social-Media-Präsenz sowie ihre beruflichen Kooperationen zu sabotieren. Entsprechend deutlich fällt auch ihr Fazit aus. "Ich finde diese Frau einfach gefährlich, hinterhältig und skrupellos und hoffe, dass gewisse Leute einfach mal die Augen aufmachen", schreibt Leyla.

Konkret wirft Leyla Kim vor, während ihrer eigenen Teilnahme bei "Promi Big Brother" unter anderem behauptet zu haben, von Mike schwanger gewesen zu sein. Diese Darstellung entspreche jedoch nicht der Wahrheit und habe dem Paar gezielt schaden sollen, so Leylas Vorwurf. Darüber hinaus soll Kim versucht haben, über Leylas Manager Einfluss auf Unternehmen zu nehmen, damit diese nicht mehr mit der Influencerin zusammenarbeiten. Auch Leylas Kooperation rund um eine Penny-Filiale und ihre Hochzeit sollen Kim beschäftigt haben. Laut Leyla habe ihre Rivalin sogar an ihrem Hochzeitstag bewusst Drama inszeniert, um selbst Aufmerksamkeit zu bekommen. Den Vorwurf, sie sei selbst von Kim besessen, weist Leyla entschieden zurück. Sie habe bei einer Liveshow lediglich ihre Meinung geäußert – so wie zahlreiche andere Zuschauer auch. Dass zwischen den beiden wohl auch künftig kein Frieden einkehren wird, macht sie unmissverständlich deutlich: "Ich werde diese Frau nie mögen und das muss ich auch nicht", stellt sie klar.

Der Streit zwischen den beiden Realitystars schwelt bereits seit ihrer gemeinsamen Zeit im Dschungelcamp und wird seitdem öffentlich ausgetragen. In ihrer Fragerunde erinnerte Leyla erneut an das Verhalten, das Kim ihrer Ansicht nach im Camp und in der Zeit danach an den Tag gelegt habe. Die damaligen Geschehnisse bezeichnete sie dabei als "krank". Gleichzeitig räumte die Influencerin ein, selbst zur Eskalation beigetragen zu haben: "Und ja, ich habe mich auch damals öfter auf dieses Niveau begeben und mich auf den Beef eingelassen, aber auch das ist schon lange her", gibt sie auf Instagram zu. Rückhalt findet Leyla nach eigenen Angaben vor allem bei ihrer Community. Die Unterstützung ihrer Fans bedeute ihr deutlich mehr als die Kommentare von Menschen, die Kim unterstützen und ihr selbst kritisch gegenüberstehen.

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ActionPress / Andre, Jerry Reality-TV-Star Leyla Lahouar, 2024

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia im Dschungelcamp