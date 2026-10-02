Hati Suárez meldet sich nach Trennung von Alex im Sommerhaus

Hati Suárez hat sich nach dem Ende ihrer Beziehung mit Alexander Molz (31) erstmals selbst zu Wort gemeldet. Am Donnerstag wurde bekannt, dass sich das Paar in Folge sieben von Das Sommerhaus der Stars getrennt hat. Nun richtet sich die TV-Bekanntheit auf Instagram direkt an die Fans. Die Ausstrahlung habe sie emotional sehr belastet und erneut mit schmerzhaften Erlebnissen konfrontiert, die sie nach eigenen Angaben noch immer zu verarbeiten versucht. Über ihren aktuellen Zustand spricht Hati dabei offen: "Mir geht es nicht gut mit dem Thema. Mir geht es nicht gut. Ich versuche, das noch zu verarbeiten. Aber es ist momentan so viel Chaos in meinem Kopf und in meinem Herzen und im Leben." Beim Zuschauen sei vieles wieder hochgekommen, was sie eigentlich hinter sich lassen wollte.

Es falle ihr nicht leicht, über das Ende der Beziehung und ihre Gefühle zu sprechen. Wie sie in ihrer Story erklärt, wollte sie das Thema eigentlich gar nicht öffentlich thematisieren. Doch ihre stetig wachsende Community habe sie schließlich dazu bewegt, offen darüber zu sprechen, wie sehr sie die aktuellen TV-Bilder emotional belasten. Halt findet die einstige Schauspielerin derzeit vor allem im Sport: Am 17. Oktober steht für sie ein Kampf an, auf den sie sich intensiv vorbereitet. "Und das mit dem Boxen ist wirklich Therapie gerade für mich", betont Hati. Ihren emotionalen Beitrag wolle sie bewusst ungefiltert stehen lassen. Damit möchte sie deutlich machen, dass hinter den Szenen, die im Fernsehen zu sehen sind, echte Menschen mit echten Gefühlen stecken.

In der siebten Folge soll es richtig geknallt haben: Laut Bild zog Hati vor laufenden Kameras die Reißleine und sagte: "Ich trenne mich jetzt, das war's". Das Blatt schreibt, Alexander habe die Trennung nicht akzeptieren wollen, sei ihr hinterhergelaufen und habe sie sogar angefleht. Hati blieb dem Bericht zufolge hart und erklärte, warum sie nicht mehr kann: "Ich muss hier weg, ich kann nicht mehr. Wenn ich hier bleibe, ist es für ihn nur das Zeichen, dass er mit mir machen kann, was er will. Ich habe zu viel mit mir machen lassen, es ist vorbei. Mein Herz tut weh, mein Verstand verliert sich langsam." In dem Streit erhob sie laut dem Newsportal außerdem schwere Vorwürfe gegen Alexander und wurde deutlich: "Du hast alles kaputt gemacht. Du bist ein Monster geworden hier drin, verrückt. Ich lass' mir das nicht gefallen, Alex. Du bist nicht mein Mann. Ich will nichts mehr von dir. Es reicht." Die Folge kommt erst kommende Woche auf RTL+ online.

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Instagram / hatisuarez Hati Surez, TV-Bekanntheit

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RTL / Anne Werner / KI Alexander Molz und Hati Suárez, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

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RTL Ĥati und Alex, "Das Sommerhaus der Stars" 2026