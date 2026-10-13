So hoch soll die Gage der "Promi Big Brother"-Bewohner sein

Wie viel verdienen die Stars eigentlich für ihren Einzug bei Promi Big Brother 2026? Die angeblichen Gagen der diesjährigen Bewohner könnten kaum unterschiedlicher ausfallen. Während einige Kandidaten für ihre Teilnahme niedrige fünfstellige Beträge erhalten sollen, stehen bei besonders prominenten Namen offenbar bis zu 100.000 Euro im Raum. Entscheidend dürfte dabei unter anderem sein, wie bekannt die Teilnehmer sind und wie viel Aufmerksamkeit sie versprechen. Bestätigt sind die Summen allerdings nicht, denn weder Sat.1 noch die Promis selbst haben bislang konkrete Zahlen veröffentlicht. Die Schätzungen stammen vom Vermögen Magazin, das sich auf Vergütungen früherer Staffeln und Aussagen ehemaliger Bewohner stützt. Als mutmaßlicher Spitzenverdiener gilt Ex-Boxer Axel Schulz (57), der rund 100.000 Euro kassieren soll. Dahinter folgt No Angels-Sängerin Nadja Benaissa (44), deren mögliche Gage auf 50.000 bis 80.000 Euro geschätzt wird.

Auch bei den anderen Bewohnern vermutet das Onlinemagazin deutliche Unterschiede auf dem Gehaltszettel. Schauspieler Gedeon Burkhard (57) könnte demnach zwischen 40.000 und 60.000 Euro für seinen Aufenthalt im TV-Container erhalten, während seine Kollegin Anouschka Renzi (62), Ex-Fußballer Christian Lell (42) und Gastronom René Redo jeweils mit 30.000 bis 50.000 Euro rechnen könnten. Für Maurice Dziwak (28), Kim Virginia Grey (31) und Tessa Bergmeier (37) werden dagegen etwas niedrigere Gagen zwischen 20.000 und 40.000 Euro geschätzt. Noch darunter sollen Streamerin und Podcasterin Gia Georgina sowie Realitystar Nikola Grey (30) liegen, deren mögliche Honorare das Magazin auf 15.000 bis 30.000 Euro beziffert. Am unteren Ende der Aufstellung finden sich schließlich Streamerin Nina Bridney (23), GNTM-Model Godfrey Egbon und Realitystar Francesca Morgese. Sie sollen für ihre Teilnahme jeweils zwischen 10.000 und 20.000 Euro bekommen.

Wie unterschiedlich die vermuteten Gagen ausfallen, dürfte vor allem mit der Bekanntheit der einzelnen Kandidaten zusammenhängen. Schließlich setzt "Promi Big Brother" auch 2026 auf eine Mischung aus langjährigen Größen der Unterhaltungsbranche und jüngeren Realitystars. Während Nadja mit den No Angels große Erfolge feierte und Axel als Profiboxer bekannt wurde, machte sich Christian auf dem Fußballplatz einen Namen. Gedeon und Anouschka blicken dagegen auf langjährige Karrieren als Schauspieler zurück. Maurice, Kim Virginia, Nikola, Francesca, Gia und Nina erreichten ihre Bekanntheit hingegen vor allem durch Reality-TV und soziale Medien. Ob sich diese Unterschiede tatsächlich in den Honoraren widerspiegeln, lässt sich allerdings nicht überprüfen. Da weder Sat.1 noch die Bewohner Einblicke in ihre Verträge gewähren, bleiben sämtliche kursierenden Beträge reine Schätzungen.

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Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Imago Axel Schulz beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Imago Francesca Morgese beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf