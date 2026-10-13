So intensiv ist Yasin Cilingirs Fame-Fighting-Training

Am 17. Oktober steigt Yasin Cilingir (35) bei Fame Fighting erneut in den Ring – und zwar gegen Aleksandar Petrovic (35). In der Vorbereitung auf diesen Kampf gibt der Realitystar derzeit alles. Wie intensiv es dabei zugeht, zeigt sich an seinem Gesicht: Schürfwunden und blaue Augen sind für ihn Teil des Programms. Gegenüber Promiflash erklärte er, dass ihn solche Blessuren keineswegs stören: "Kleine Verletzungen gehören zum Boxtraining dazu. Ich meine, wenn man keine kleinen Schürfwunden oder ein blaues Auge hat, dann sorry. Dann hast du in meinen Augen wirklich ein harmloses Sparring hinter dir." Für ihn ist das sichtbare Ergebnis des Sparrings der Beweis dafür, dass er die Vorbereitung ernst nimmt. Nach seiner Schulterverletzung im ersten Duell geht der ehemalige Prominent getrennt-Kandidat dieses Mal mit mehr Erfahrung und Gelassenheit in den Kampf.

Die Spuren des Trainings dienen Yasin gleichzeitig als klare Ansage an seinen Kontrahenten. "Und das wird auch so bei ihm sein. Er soll sich immer davon ein schönes Bild machen, wenn ich blaue Augen habe, dann soll er auch wissen, dass er bald eine verpasst bekommt von mir", kündigte er im Promiflash-Interview an. Er sieht es als völlig normal an, dass vor einem solchen Abend auch eine Portion Aufregung dazugehört – und er betrachtet sie sogar als wichtigen Bestandteil des Ganzen. "Eine leichte Aufregung gehört immer zu so einer geilen Veranstaltung dazu. Ich meine, ohne Aufregung wäre es ja langweilig für jemanden", erklärte Yasin seine Gefühlslage. Trotzdem sei seine Haltung eine andere als beim ersten Mal: "Es ist entspannter, weil ich habe viel Erfahrung mitgebracht. Und ich hoffe, ich kann das auf jeden Fall im Ring rauslassen."

Das erste Aufeinandertreffen der beiden liegt rund ein Jahr zurück. Schon in der ersten Runde gingen Yasin und Aleks offensiv aufeinander los und lieferten sich einen temporeichen Schlagabtausch. Zu einem regulären Ergebnis kam es jedoch nicht: Der Realitystar flog aus dem Ring und kugelte sich dabei die Schulter aus. Eine Fortsetzung des Duells war somit unmöglich und der Kampf endete ohne Wertung. "Was ich aber sagen will: Dieser Kampf ist ohne Wertung. Aleks kriegt keinen Win und Yasin keinen Lose. [...] Er hat sich verletzt und kann nicht weiterkämpfen", resümierte Veranstalter Eugen Lopez (33) damals, wie im Bild-Livestream zu sehen war. Für den Familienvater blieb also eine offene Rechnung zurück. Mit dem angesetzten Rückkampf stehen die Chancen gut, einen Kampf auf Augenhöhe auszutragen – nun hoffentlich mit einem eindeutigen Ergebnis.

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IMAGO / BOBO Yasin Cilingir, Realitystar

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Imago Yasin Cilingir und Aleks Petrovic beim Face-off vor ihrem Duell

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Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, Reality-TV-Star