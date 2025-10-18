Ohne Wertung: So endet Fame-Fighting-Kampf Yasin vs. Aleks

Aleksandar Petrovic (34) und Yasin Cilingir (34) lieferten sich beim dritten Fame Fighting-Event einen spannungsgeladenen Boxkampf. Beide Reality-TV-Stars hatten bereits im Vorfeld große Töne gespuckt und den Sieg für sich beansprucht. In der ersten Runde wurde diese Entschlossenheit deutlich: Ohne zu zögern gingen sie aggressiv aufeinander los. Das war im Livestream von Bild zu sehen. Die Zuschauer am Ring konnten kaum glauben, was sie sahen, als Yasin plötzlich aus dem Ring flog. Dabei kugelte er sich die Schulter aus, die mittlerweile aber wohl wieder eingerenkt ist. In diesem Zustand konnte der Familienvater nicht weiterkämpfen.

Eigentlich sollte der Gewinner des Kampfes gegen den Sieger aus dem ersten Duell kämpfen – also gegen Tobias Pietrek. Dadurch, dass Yasin nun verletzt ist, mussten die Veranstalter eine Entscheidung fällen: Aleks geht als Sieger hervor. Doch Eugen Lopez betonte: "Was ich aber sagen will: Dieser Kampf ist ohne Wertung. Aleks kriegt keinen Win und Yasin keinen Lose. [...] Er hat sich verletzt und kann nicht weiterkämpfen." Aleks zeigt sich gegenüber Yasin und der überraschenden Situation sportlich: "Das war auf gar keinen Fall Absicht. Klatscht mal bitte für Yasin. Er ist ein Familienvater und kämpft für seine Kinder und das macht einen wahren maskulinen Mann aus. Er hat sich ein Rematch verdient."

Im Publikum war neben Emmy Russ (26) auch Samira Cilingir anwesend, die Ex-Partnerin von Yasin. Schon im Vorfeld des Kampfes hatte sie sich auf Instagram gelassen gezeigt. Fans stellten ihr die Frage, ob sie sich um den Vater ihrer Kinder sorge. Ihre Antwort war eindeutig: "Mache mir keine Gedanken. Er ist erwachsen, es ist seine Entscheidung." Trotz der frischen Trennung äußerte Samira außerdem: "Natürlich wünsche ich ihm, dass er heil da rauskommt." Für sie stand fest, dass ein anderes Szenario vor allem für die gemeinsamen Kinder schlimm gewesen wäre.

Imago Yasin Cilingir und Aleks Petrovic beim Face-off vor ihrem Duell

IMAGO / STAR-MEDIA Aleks Petrovic, Oktober 2025

IMAGO / Oliver Langel Yasin Cilingir, Oktober 2025