Sorge um Nikola: Fans schlagen Alarm nach Promi-BB-Hochzeit

Eine Hochzeit live im Studio – doch statt romantischer Glücksmomente steht nun plötzlich die Sorge um den Bräutigam im Mittelpunkt. Nach der symbolischen Trauung von Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30) bei Promi Big Brother schlagen jetzt zahlreiche Zuschauer Alarm. Auf Instagram und TikTok verbreiten sich derzeit Videos von Nikolas Reaktion auf das überraschende Hochzeitsangebot des Großen Bruders. Als das Paar von der geplanten freien Trauung erfuhr, wirkten beide sichtlich nervös und verunsichert. Vor allem die Mimik des Realitystars sorgt für Spekulationen: Er schüttelte kurz abwehrend den Kopf, wirkte geschockt und hatte anschließend Tränen in den Augen. Viele Nutzer interpretieren seine Körpersprache als Zeichen von Überforderung oder sogar als stillen Hilferuf.

Unter den viralen Aufnahmen sammeln sich inzwischen zahlreiche besorgte Kommentare. "Ich bin sprachlos. Er braucht Hilfe", schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: "Der Junge hat Angst! Das ist nicht mehr amüsant oder lustig." Ein weiterer Fan richtet einen deutlichen Appell an den Sender: "Sein Gesichtsausdruck ist ein stiller Hilferuf, und Bilder sagen mehr als tausend Worte." Sogar der Hashtag "#FreeNikola" macht die Runde. Doch nicht alle Zuschauer teilen diese Einschätzung: Eine Nutzerin gibt zu bedenken, dass Nikola jederzeit aussteigen könne und für seine eigenen Entscheidungen selbst verantwortlich sei. Ob er tatsächlich Zweifel an der Zeremonie hatte oder in dem überraschenden Moment schlicht emotional überwältigt war, bleibt unklar.

Für die besondere Zeremonie holte der Große Bruder Kim und Nikola aus ihren getrennten Wohnbereichen zusammen. Vor laufenden Kameras erneuerten die beiden, die bereits verheiratet sind, bei einer freien Trauung ihr Eheversprechen. Begleitet von einem Trauredner tauschten sie ihre Ringe aus, besiegelten den Moment mit einem Kuss und schlossen sich anschließend sichtlich gerührt in die Arme. Rechtsgültig ist das erneute Ja-Wort allerdings nicht. Wer das Geschehen im Container weiterverfolgen möchte, kann "Promi Big Brother" täglich um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder rund um die Uhr im Livestream auf Joyn einschalten.

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Joyn Nikola Grey bei "Promi Big Brother"

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey heiraten bei Promi-BB

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner