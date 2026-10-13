Tessa fühlte sich von Kim Virginia bei Promi-BB manipuliert

Tessa Bergmeier (37) findet nach ihrem Aus bei Promi Big Brother deutliche Worte über ihre ehemalige Mitbewohnerin Kim Virginia Grey (31). Bei einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash erzählte die TV-Bekanntheit, dass sie sich im Umgang mit Kim manipuliert gefühlt habe. "Ich fand es fein, aber ich habe mich auch manipuliert gefühlt. Leider habe ich das erst relativ spät gemerkt, weil mein Fokus eher auf einer Person lag", erklärte Tessa. Dieses Gefühl habe sich allerdings erst im Laufe der gemeinsamen Zeit entwickelt – obwohl die beiden Frauen zunächst längere Zeit zusammen im Garten festsaßen und später erneut gemeinsam im Haus lebten. Umso kritischer fällt ihr abschließendes Urteil über die Influencerin aus. "Ich glaube, Kim ist auch sehr berechnend. So habe ich sie wahrgenommen", erklärte Tessa. Außerdem habe sich im Container aus ihrer Sicht vieles um Kim selbst und deren Hochzeit gedreht. Für Tessa war damit klar, welche Rolle ihre Mitstreiterin in der Show eingenommen hat: Sie bezeichnete Kim schlichtweg als "Main Character".

Auch nach dem Ende ihrer Teilnahme bleiben bei Tessa offene Fragen zurück. "Ich habe immer noch Fragezeichen und glaube, dass Kim sehr gut darin ist, sich zu präsentieren", führte sie aus. Auf zwischenmenschlicher Ebene sei zwischen den beiden eine spürbare Distanz geblieben. "Gleichzeitig hatte ich irgendwie das Gefühl, dass sie ein bisschen kalt ist. Da war für mich nicht wirklich eine ehrliche Herzlichkeit zu spüren, und das hat mir zu denken gegeben", schilderte das Model seine Eindrücke. Auf die Nachfrage von Promiflash, ob zwischen Kim und ihrem Ehemann Nikola Grey möglicherweise eine Schweigevereinbarung bestehe, die sein häufiges Schweigen erklären könnte, wollte Tessa keine eindeutige Einschätzung abgeben. "Ich habe keine Ahnung. Ich stecke da nicht drin. Ich kann mir alles Mögliche vorstellen", antwortete sie darauf nur.

In der "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt nach ihrem Exit suchte Tessa auch nach Erklärungen für ihr überraschendes Aus. Ihre Theorie: Die Zuschauer hätten einfach die erste Chance genutzt, sie rauszuwählen. Als Gründe nannte sie ihre vergleichsweise kleine Community und ihr hartnäckiges Image. "Ich werde diesen Ruf als Zicke einfach nicht los", sagte sie. Ein konkretes Fehlverhalten im Haus sieht sie nicht als Auslöser. Eine andere Vermutung brachte Natascha Ochsenknecht ins Spiel. Sie meinte, eine Szene könne entscheidend gewesen sein: die Petz-Aktion mit Nina Bridney (23) am Zaun. Tessa wirkte bei dem Thema selbst ratlos. "Ich war komplett verwirrt", gab sie zu.

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Joyn / Marc Rehbeck Tessa Bergmeier, Promi-BB-Kandidatin 2026

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Nina Bridney bei "Promi Big Brother"