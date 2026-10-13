Promi-BB-Tessa glaubt: Ihr Image wurde ihr zum Verhängnis

Für Tessa Bergmeier (37) ist das Abenteuer Promi Big Brother vorzeitig beendet: Die Zuschauer wählten den Realitystar aus dem Container. Direkt im Anschluss setzte sich Tessa in der "Promi Big Brother – Die Late Night Show" aufs Sofa und suchte nach Erklärungen für ihr Aus. Ihre Theorie: Die Zuschauer haben einfach die erste Chance genutzt, sie aus der Show zu kicken. Sie sieht vor allem zwei Gründe, die ihr das Genick gebrochen haben: einerseits ihre im Vergleich zu den anderen Promis recht kleine Community, andererseits ihr Ruf als Zicke, den sie laut eigener Aussage einfach nicht loswird. Die zweifache Mutter ist sich sicher, dass ihr vor allem dieses negative Image beim Voting zum Verhängnis wurde. Ein konkretes Fehlverhalten im Haus machte sie für ihren Rauswurf hingegen nicht verantwortlich.

Eine ganz andere Vermutung äußerte Natascha Ochsenknecht (62), die ebenfalls in der Late-Night-Show saß. Ihrer Meinung nach könnte eine ganz bestimmte Szene entscheidend gewesen sein: die Petz-Aktion mit Nina am Zaun. Dieser Moment habe Tessa beim Publikum womöglich endgültig ins Aus geschossen. Tessa selbst wirkte bei dem Thema ebenfalls ratlos und gab offen zu, von den damaligen Ereignissen völlig verwirrt gewesen zu sein. In der Runde drehte sich das Gespräch damit nicht nur um Tessas grundsätzliches Image, sondern auch um einen einzelnen Vorfall, der das Abstimmungsergebnis beeinflusst haben könnte. Eine endgültige Antwort darauf, was die Zuschauer letztlich zum Ausschlag gebracht hat, fand die Runde allerdings nicht.

Neben Natascha saß auch Sam Dylan (35) in der Late-Night-Show und nutzte die Gelegenheit für eine direkte Nachfrage. Er wollte von Tessa wissen, wie sie ihre Mitbewohnerin Kim Virginia Grey (31) einschätzt. Die Antwort fiel deutlich aus: Bei Kim solle man "auf der Hut sein", erklärte Tessa in der "Promi Big Brother – Die Late Night Show". Ein abschließendes Urteil über die Reality-Bekanntheit wollte sie sich allerdings nicht erlauben. "Weiß man nicht, ich habe da auch nur Fragezeichen", fasste sie ihre Unsicherheit zusammen. Für Tessa bleibt es damit ein Rätsel, wie sich Kim in der Show weiterschlagen wird – ein Mitspracherecht hat die rausgewählte Kandidatin ab jetzt sowieso nicht mehr.

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Imago Tessa Bergmeier bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50"

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IMAGO / APress International Tessa Bergmeier, November 2024

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner