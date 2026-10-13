Vicki Gunvalson braucht eine Not-OP vor der "RHOC"-Reunion

Die Vorbereitungen für das Wiedersehen der 20. Staffel von The Real Housewives of Orange County wurden für Vicki Gunvalson (64) von einem medizinischen Notfall überschattet. Nachdem sich der Realitystar am 11. September ein künstliches Kniegelenk hatte einsetzen lassen, hielten die Beschwerden weiter an. Im Podcast "My Friend, My Soulmate, My Podcast" berichtete sie von der belastenden Zeit: "Ich fühlte mich einfach nicht gut. Ich hatte enorme Schmerzen." Eine Röntgenuntersuchung zeigte schließlich, dass ein weiterer Eingriff nötig war. Bei einer etwa vierstündigen Notoperation wurde die eingesetzte Prothese vollständig ersetzt. Als mögliche Gründe für die Komplikation standen laut Vicki eine Reaktion ihres Körpers auf das Implantat oder eine schwere Infektion im Bereich des künstlichen Gelenks im Raum. Ihr Arzt habe die Aufnahmen gesehen und sie sofort zurück in die Praxis bestellt.

Der Arzt habe ihr unmissverständlich klargemacht, wie dringend die Lage sei, erinnerte sich Vicki: "Komm sofort wieder her. Wir müssen dieses Knie herausnehmen und ein anderes einsetzen." In dieser schwierigen Situation erhielt sie Unterstützung von ihrem Freund Michael Smith. Er machte sich nach Feierabend auf den Weg und nahm eine sechsstündige Autofahrt auf sich, um bei ihr zu sein und sie zum Arzt zu bringen. Das Paar kam erst spät am Abend an, schon am nächsten Morgen wurde Vicki erneut operiert. Für eine längere Erholungsphase blieb kaum Zeit, denn die Reunion-Aufzeichnung stand kurz bevor. Deshalb organisierte sie eine Pflegekraft, die sie nach der Operation betreute und darauf achtete, dass sie ihre Medikamente wie verordnet einnahm. Auch das Team des Senders Bravo habe während der Dreharbeiten Rücksicht auf ihre Situation genommen, erzählte sie im Podcast.

Zu den Originalstars von "The Real Housewives of Orange County" gehört Vicki seit dem Start der Realityshow im Jahr 2006. Nach Staffel 13 gehörte sie in Staffel 14 nur noch als "Friend of the Housewives" zur Besetzung, bevor sie ihren Abschied von der Show verkündete. In Staffel 20 kehrte sie als reguläres Castmitglied zurück. Spekulationen, wonach sie und der Sender bereits beschlossen hätten, in der nächsten Staffel getrennte Wege zu gehen, wies Vicki zurück. Unmittelbar nach der Reunion habe es dazu noch keine Gespräche gegeben. Auch abseits der Kameras beschäftigen sie die Beziehungen zu ihren Kolleginnen. Im Streit zwischen Tamra Judge (59) und Shannon Beador (62) bemüht sich Vicki, ihre Freundschaft zu beiden Frauen aufrechtzuerhalten. Obwohl sie Tamras Verhalten gegenüber Shannon kritisierte, hält sie an ihrer langjährigen Verbundenheit zu Tamra fest.

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Getty Images Vicki Gunvalson im September 2012

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Getty Images Die "Real Housewives"-Stars Jeana Keough, Jo De La Rosa, Lauri Peterson und Vicki Gunvalson

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SIPA PRESS / Action Press Vicki Gunvalson, Reality-TV-Star