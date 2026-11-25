Porsha Williams (45) und Patrice "Sway" McKinney haben sich verlobt! Nach rund einem Jahr Beziehung wagt das Paar damit den nächsten großen Schritt in seiner Liebesgeschichte. Am 21. November 2026 versprachen die beiden einander eine gemeinsame Zukunft. In einem Video auf Instagram zeigt die "The Real Housewives of Atlanta"-Bekanntheit stolz ihren neuen Schmuck. Besonders auffällig ist ihr Verlobungsring mit einem offenbar großen Diamanten im Smaragdschliff, der von kleineren Edelsteinen eingerahmt wird. Auch die Ringschiene ist rundum mit funkelnden Steinen verziert. Optisch darauf abgestimmt hatten die beiden ihre eleganten Outfits mit glitzernden Details. Porsha und die Hairstylistin zeigen sich in schwarzen Abendlooks, die aufeinander abgestimmt sind. Auch ihre Kleidung ist mit glitzernden Details verziert. Wo genau der Antrag stattgefunden hat, ist bislang nicht bekannt, wie E! News berichtet.

Die Verlobung kommt etwa ein Jahr nach dem öffentlichen Liebesouting der beiden. Damals feierte Sway Geburtstag und Porsha nahm dies zum Anlass, ihre Beziehung im Netz zu zeigen. Auf den Bildern, die sie bei Instagram teilte, küssten sich die zwei vor einem Weihnachtsbaum. Dazu schrieb die Realitydarstellerin, wie E! News damals berichtete: "Den glücklichsten Geburtstag, Sway. Ich hoffe, dieses Jahr bringt dir weiterhin alles, was du dir wünschst, und noch mehr." Nur kurze Zeit zuvor hatte Porsha noch ganz anders über ihr Liebesleben gesprochen. Im Oktober 2025 deutete sie bei der CultureCon an, gerade zwei Menschen näher kennenzulernen. Dabei deutete sie an, sowohl einen Mann als auch eine Frau in die engere Auswahl genommen zu haben. Nach ihren bisherigen Beziehungserfahrungen wolle sie sich jedoch nicht vorschnell auf etwas Festes einlassen, sondern erst einmal genau hinschauen.

Sway ist den Fans von "The Real Housewives of Atlanta" bereits bekannt. In einer Folge der Realityshow trat sie an Porshas Seite auf und wurde dort den übrigen Castmitgliedern vorgestellt. Bei Porshas Serienkollegin Phaedra Parks kam die neue Partnerin gut an. Sie zeigte sich damals sehr angetan von Sway und davon, wie liebevoll diese mit Porsha umgeht. Für Porsha ist es nicht die erste Verlobung. Porsha war von 2011 bis 2013 mit dem ehemaligen NFL-Spieler Kordell Stewart verheiratet. Später folgte eine weitere Ehe mit dem Unternehmer Simon Guobadia (62), die jedoch nur 15 Monate hielt. Im Februar 2024 kam es zur Trennung. Aus ihrer früheren Beziehung mit Dennis McKinley hat Porsha eine Tochter: die siebenjährige Pilar.

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Getty Images Porsha Williams 2026

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Instagram / porsha4real Porsha Williams und Patrice "Sway" McKinney im November 2025

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