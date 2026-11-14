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The Real Housewives
Darum will Tiffany Haddish nicht zu "The Real Housewives"
Darum will Tiffany Haddish nicht zu "The Real Housewives"Getty ImagesZur Bildergalerie

Darum will Tiffany Haddish nicht zu "The Real Housewives"

- Sandrine Palme
Lesezeit: 2 min
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Tiffany Haddish (46) hat vorerst keine Pläne, bei The Real Housewives mitzumachen. Als Us Weekly die Komikerin fragte, ob sie sich eine Teilnahme an dem Bravo-Format vorstellen könne, antwortete sie: "Wenn ich eine echte Hausfrau werde. Ich bin keine echte Hausfrau." Auf Streit vor laufender Kamera oder eine neue Romanze hat die Schauspielerin gerade wenig Lust. Was sie sich stattdessen wünscht, erklärte sie mit einem Augenzwinkern in der dritten Person: "Tiffany Haddish sucht mehr Schlaf, Ruhe. Ich suche nicht einmal nach Liebe. Ich habe genug Liebe für mich und für die Welt. Ich suche einfach nur Frieden."

Anlass für die Frage war Kathy Hiltons (67) alljährliche Weihnachtspyjamaparty in Bel Air. Dort feierte Tiffany mit mehreren aktuellen und früheren Gesichtern aus dem "Housewives"-Kosmos, darunter Kyle Richards (57), Erika Jayne, Crystal Minkoff, Heather Dubrow (57), Chanel Ayan und Camille Meyer. Auch Leah Remini (56) und Tracy Tutor waren zu Gast. Über die Runde witzelte Tiffany gegenüber Us Weekly: "[Viele] reiche, reiche Frauen, die vielleicht ein wenig den Bezug verloren haben. Ich bin froh, das Bindeglied zu sein, das sie verbindet und sie an die echte Welt erinnert. Ich bin dabei." Das Interview gab sie zwei Tage nach der Party bei der DesignCare-Gala der HollyRod Foundation in Los Angeles. Die Organisation unterstützt Familien, die von Autismus oder Parkinson betroffen sind.

Auch Khloé Kardashian (42) hatte vor Kurzem erklärt, dass sie sich einen Einstieg bei "The Real Housewives of Beverly Hills" oder einem ähnlichen Format nicht vorstellen könne. Obwohl sie seit fast zwei Jahrzehnten Reality-TV dreht, steht sie am liebsten mit ihrer eigenen Familie vor der Kamera. Tiffany erzählte bei der Gala unterdessen, dass sie besonders gern bei den Auktionen für die HollyRod Foundation mitbietet. Außerdem steht sie für eine live übertragene Benefizaufführung von "A Christmas Carol" mit Bryan Cranston (70), Jean Smart (75) und Noah Wyle (55) auf der Bühne. Die Aufführung kommt dem Ed Asner Family Center zugute.

Tiffany Haddish, Komikerin
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Tiffany Haddish, Komikerin
Tiffany Haddish, Schauspielerin
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Tiffany Haddish, Schauspielerin
Khloé Kardashian, Reality-TV-Star
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Khloé Kardashian, Reality-TV-Star
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