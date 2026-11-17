Brandi Glanville (54) und Lamar Odom (47) machen künftig gemeinsame Sache. Mit "Unfiltered Access" bekommen der Realitystar und der frühere NBA-Profi eine wöchentliche YouTube-Show, die immer donnerstags auf dem Kanal des Unfiltered Network erscheint. Ein erster Vorschauclip macht bereits deutlich, dass es zwischen den beiden kaum Tabus geben dürfte. Darin erzählt Brandi von einem ziemlich unmoralischen Angebot, das sie auf OnlyFans bekommen habe: Ein Mann soll ihr stolze 700.000 US-Dollar, also rund 632.000 Euro, für Sex geboten haben. Ganz abgeneigt sei sie nicht gewesen, gibt die Moderatorin zu. Danach geht es um Lamar selbst. Brandi will von ihrem 2,08 Meter großen Co-Host ganz direkt wissen, ob sein bestes Stück zu seiner beeindruckenden Körpergröße passe. Der frühere Basketballstar lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Selbstbewusst deutet er an, auch unterhalb der Gürtellinie bestens ausgestattet zu sein. Damit liefern die beiden schon vor dem Start einen ziemlich freizügigen Vorgeschmack auf ihre Zusammenarbeit.

Bei intimen Geständnissen allein soll es in "Unfiltered Access" allerdings nicht bleiben. Für das neue Format besuchen Brandi und Lamar Unternehmen in verschiedenen Teilen der USA und testen vor Ort deren Angebote. Dabei stehen ganz unterschiedliche Erlebnisse auf dem Programm: Neben Beautybehandlungen probieren die Moderatoren unter anderem auch Ziegenyoga aus. Die gemeinsamen Ausflüge bilden den Rahmen für offene Gespräche, in denen sowohl persönliche Geschichten als auch pikante Enthüllungen zur Sprache kommen sollen. Die beiden Moderatoren bringen dafür reichlich Erfahrung vor der Kamera mit. Lamar holte während seiner Basketballkarriere zweimal die NBA-Meisterschaft und ist inzwischen auch als Realitystar bekannt. Brandi wurde vor allem durch ihre Zeit bei The Real Housewives of Beverly Hills einem großen Publikum bekannt.

Auch abseits ihrer gemeinsamen Show verbindet Brandi und Lamar das Thema OnlyFans. Während die Realitybekanntheit bereits auf der Plattform aktiv ist, eröffnete der ehemalige Profisportler dort erst vor Kurzem einen eigenen Account. Der Einstieg soll sich für Lamar schnell ausgezahlt haben. Wie ein Insider gegenüber TMZ berichtete, habe der dreifache Vater innerhalb seiner ersten acht Tage bereits mehr als 45.000 Euro eingenommen. Bei Brandi lief es zuletzt nicht ganz so rund, denn sie hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Erst im vergangenen Monat musste sie sich einem Eingriff unterziehen, bei dem ihr eine rätselhafte Masse aus ihrem Gesicht entfernt werden musste. Inzwischen steht die Realitydarstellerin wieder vor der Kamera und hat mit "Unfiltered Access" ein neues Projekt am Start.

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Getty Images Brandi Glanville, Model und Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / lamarodom Lamar Odom, ehemaliger Basketballspieler

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