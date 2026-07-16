Tamra und Shannons RHOC-Zoff: Vicki Gunvalson will es lösen

Beim Cast von "Real Housewives of Orange County" läuft es alles andere als harmonisch: Zwischen Tamra Judge (58) und Shannon Beador (62) schwelt seit Längerem ein Streit. Nun hat sich Vicki Gunvalson (64), die seit der 20. Staffel wieder vollwertiges Castmitglied ist, klar positioniert. Im Podcast "Virtual Reali-Tea" von Page Six verriet sie, dass sie mit der Art und Weise, wie Tamra mit Shannon umgeht, nicht einverstanden ist. "Ich liebe Tamra, aber ich mochte es nicht, wie sie Shannon behandelt hat", resümierte Vicki, die sich zuweilen wegen finanziellen Missbrauchs vor Gericht verantworten musste. "Wenn man mit beiden befreundet ist – warum bist du dann so gemein?" Trotz ihrer Kritik stellt sie sich auch weiterhin hinter ihre langjährige Freundin Tamra.

Zu einem neuen Tiefpunkt kam die zerstrittene Freundschaft zwischen Tamra und Shannon laut Just Jared beim Dreh des "Real Housewives Ultimate Girls Trip" in einem Restaurant namens "The Quiet Woman" in Newport Beach. Bei der hitzigen Auseinandersetzung soll Tamra Shannon unter anderem gesagt haben, dass sie niemals ein eigenes Haus besitzen oder eine dauerhafte Beziehung finden werde – ein Vorfall, der auch in der Premierenepisode der 20. Staffel thematisiert wird. Vicki, die mit ihren Mitstreitern bereits an anderen gemeinsamen Projekten gearbeitet hat, versuchte in diesem Moment zu vermitteln: "Diese Staffel werdet ihr sehen, dass ich mein Bestes getan habe, die Vermittlerin zu sein, aber auch zu sagen: 'Wir müssen damit aufhören!'." Über den Kern des Konflikts zeigte sie sich verständnislos: "Worüber streitet ihr euch eigentlich?"

Trotz ihrer Kritik findet Vicki, die bereits Oma ist, im Podcast auch versöhnliche Worte für Tamra. "Tamra hat diese Staffel wirklich eine gewisse Weichheit gezeigt – was ich geliebt habe –, denn Tamra ist ein Mensch mit Qualitäten." Über Shannons Reaktion glaubt die TV-Beauty Folgendes zu wissen: "Ich weiß, dass Shannon sich nicht entschuldigen wollte, weil sie das Gefühl hatte, nichts falsch gemacht zu haben." Vicki selbst hatte in den vergangenen Jahren nur als befreundetes Castmitglied an der Show teilgenommen, bevor sie zur Jubiläumsstaffel ihren sogenannten Orange zurückbekam. Zuletzt wurde sie außerdem beim Abendessen mit anderen bekannten Realitystars wie Teresa Giudice (54) und Kyle Richards (57) gesichtet. Letztere machte sich einen Namen als Hauptdarstellerin in der Reality-Show The Real Housewives of Beverly Hills.

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Getty Images Vicki Gunvalson, Reality-TV-Bekanntheit

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Shannon Beador und Tamra Judge zoffen sich bei "Real Housewives of Orange County".

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Getty Images Kyle Richards bei den Gracie Awards der Alliance for Women in Media in Beverly Hills