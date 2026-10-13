Während Promi-BB: Gia bastelte Tochter einen süßen Countdown

Für ihre Teilnahme an Promi Big Brother muss Georgina "Gia" Stumpf derzeit auf die gemeinsame Zeit mit ihrer kleinen Tochter verzichten. Damit das Mädchen versteht, warum seine Mama dieses Mal nicht wie gewohnt nach wenigen Stunden nach Hause kommt, hat die Influencerin ihr den Aufenthalt im TV-Container als "Arbeitsreise" erklärt. Doch bei Worten allein beließ es die Reality-Bekanntheit nicht: Um ihrer Tochter die Trennung zu erleichtern und die Tage bis zum Wiedersehen überschaubar zu machen, bastelte sie einen liebevollen "Mami-Countdown". Die Idee dahinter erinnert an einen Adventskalender, mit dem das Mädchen jeden Tag sehen kann, wie lange es noch dauert, bis seine Mutter zurückkehrt. Von dieser besonderen Vorbereitung berichtete Gia in einer bereits vor ihrem Einzug aufgezeichneten Folge ihres Podcasts "The Real Ex-Wives", den sie gemeinsam mit ihrer Freundin Charlotte Engelhardt (48) moderiert.

Für ihren "Mami-Countdown" verzierte Gia eine Magnettafel mit bunten Farben, Glitzer und dem Schriftzug "Mama und Mausi". Daran befestigte sie kleine Säckchen, von denen ihre Tochter jeden Morgen eines öffnen darf. Darin befinden sich jeweils ein Magnet, ein gemeinsames Foto und manchmal auch Überraschungen wie Haarspangen oder Stempel. Die Bilder werden anschließend auf einem vorgezeichneten Weg angebracht, der zu einem großen Foto von Mutter und Tochter führt. So kann das Mädchen jeden Tag sehen, wie das Wiedersehen näher rückt. Zusätzlich bereitete Gia kleine Spiele und Beschäftigungen vor. Inspiration holte sie sich bei Eltern aus ihrer Instagram-Community. Podcast-Partnerin Charlotte zeigte sich begeistert und verglich die Idee mit den Adventskalendern, die sie selbst für ihre Kinder bastelt.

Abseits ihrer Rolle als Mutter sorgt Gia auch im "Promi Big Brother"-Container für Gesprächsstoff. Vor laufenden Kameras sprach die Reality-TV-Bekanntheit offen über ihre früheren Erfahrungen mit Drogen. Auch Dilara Kruse (35), die einst in direkter Nachbarschaft zu Gia und ihrem damaligen Partner Sido (45) lebte, gewährte Einblicke in diese Zeit. In "Promi Big Brother – Die Late Night Show" erinnerte sie sich an eine turbulente Phase im Leben der Kandidatin. Mit dem liebevoll gestalteten Countdown zeigt Gia nun eine andere, sehr persönliche Seite von sich. Während die Zuschauer sie im TV verfolgen können, hat sie dafür gesorgt, dass auch ihre Tochter während der Trennung jeden Morgen eine kleine Überraschung von ihrer Mama bekommt.

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Imago Georgina Gia Stumpf beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf

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Instagram / giageorgina Georgina Stumpf und ihre Tochter

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Instagram / giageorgina Charlotte Würdig und Georgina Stumpf, Hosts von dem Podcast "Real Ex-Wives"