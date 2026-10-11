"Manipulativ": Promi-BB-Gedeon rastet wegen Christian aus

Bei Promi Big Brother eskaliert ein Gespräch zwischen Christian Lell (42) und Tessa Bergmeier (37) vor den Augen von Kim Virginia Grey (31). Der Ex-Fußballer wirft Tessa vor, Kim aufgrund zuvor erzählter Gerüchte voreingenommen gegenüberzustehen. Bei seiner ausführlichen Erklärung lässt er seine Mitbewohnerin nach Ansicht der anderen jedoch kaum zu Wort kommen. Gedeon Burkhard (57) beobachtet die Auseinandersetzung zunächst aus einiger Entfernung. Doch wegen Christians Umgang mit Tessa, die im Vorfeld der Sendung von den Zuschauern zur Zoff-Favoritin gekürt wurde, verliert der Schauspieler schließlich die Geduld und schreitet lautstark ein. "Bist du noch ganz dicht? Es geht seit einer halben Stunde nur um dich", wettert er in der Sat.1-Show. Kurz darauf legt Gedeon nach: "Halt du doch mal dein Maul und hör zu." Nach der Eskalation findet auch Tessa deutliche Worte für Christian: "Ich empfinde ihn als hochgradig manipulativ." Kim, die bereits selbst mit dem Sportler aneinandergeraten war, teilt den Eindruck, dass seine freundliche Fassade in diesem Moment gebröckelt sei.

Auslöser des Konflikts war ein Gespräch zu Beginn der Staffel, in dem Tessa Christian brühwarm erzählt hatte, was sie bis dahin über Kim gehört hatte. Im Beisein der Betroffenen gibt sie das offen zu: "Ja, normal, ich habe denen den ganzen Gossip erzählt." Kim reagiert zunächst erstaunlich gelassen und entgegnet lediglich: "Das wollte ich nur wissen." Christian hingegen fühlt sich um die Chance gebracht, Kim unvoreingenommen kennenzulernen. Tessa kontert, dass Personen des öffentlichen Lebens nun einmal ständig mit Geschichten, Gerüchten und Schlagzeilen konfrontiert würden – davon beeinflussen lassen müsse er sich jedoch nicht. Während der Sportler seine Sicht immer weiter ausführt, beklagt Tessa, gar nicht erst zu Wort zu kommen. Kim bringt die Dynamik auf den Punkt: "Der Christian, der redet 10 Minuten, und sobald mal einer was sagt, lässt man ihn nicht ausreden."

Auch nach dem Streit hält Tessa an ihrer Kritik fest und erklärt in der Sendung: "Seine Maske ist komplett gefallen." Kim teilt diese Einschätzung – auch vor dem Hintergrund ihrer eigenen vorherigen Auseinandersetzung mit dem Ex-Fußballprofi. Der macht seinem Ärger wenig später im Gespräch mit Godfrey Egbon Luft und schimpft über das Model: "Tessa hat meinen Charakter infrage gestellt. Scheut sich jedem sachlichen Gespräch. Falsche Schlange." Gedeon erklärt im Nachhinein, dass er sich zunächst ganz bewusst aus der Situation zurückgezogen hatte, um eine frühere Eskalation zu verhindern: "Ich bin ja weggegangen, sonst wäre ich früher geplatzt." Letztlich brachte ihn die Art, wie Christian das Gespräch mit Tessa führte, trotzdem auf die Palme. Besonders stört Gedeon nach eigener Aussage, dass Christian sich aus seiner Sicht besonders lieb darstellt, während er mit den Frauen ganz anders umgeht.

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Collage: Joyn / Marc Rehbeck, Joyn / Marc Rehbeck Collage: Gedeon Burkhard und Christian Lell

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Imago Tessa Bergmeier bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50", Start am 9. März 2026 bei Prime Video

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026