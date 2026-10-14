Christian Lell äußert sich zu Gewaltvorwürfen bei Promi-BB

Christian Lell (42) nutzt seinen Aufenthalt bei Promi Big Brother, um ein dunkles Kapitel seiner Vergangenheit anzusprechen. Im Gespräch mit Mitbewohnerin Georgina "Gia" Stumpf kommt der Ex-Fußballer auf die Gewaltvorwürfe zu sprechen, die 2013 nach einem Streit mit seiner damaligen Partnerin gegen ihn erhoben wurden. Damals lebte er mit seiner Freundin und seiner Tochter in Spanien. An Weihnachten habe er Unregelmäßigkeiten auf seinem Bankkonto bemerkt, das seine Partnerin verwaltete – daraus sei ein Konflikt um Geld und Vertrauen entstanden. Nach dem ersten Training der Winterpause habe er das gemeinsame Haus leer geräumt vorgefunden. Zudem hätten Unterlagen gefehlt, die aus seiner Sicht die abgezweigten Beträge hätten belegen können. "Und dann bin ich emotional geworden, laut geworden, ich habe rumgeschrien und so weiter. Und das hat sie zum Anlass genommen, die Polizei zu rufen", erzählt er in der SAT.1-Show. Die Beamten nahmen ihn mit und er verbrachte einen Tag im Gefängnis. Vor dem Haftrichter habe sich die Angelegenheit aus seiner Sicht schnell geklärt. Die bereits verbreiteten Anschuldigungen habe er jedoch nicht mehr stoppen können.

Die Anschuldigungen hatten für ihn massive berufliche Folgen, wie er weiter erzählt. Seine Fußballkarriere brach weg, die Hoffnung auf einen neuen Verein erfüllte sich nicht. Parallel dazu belasteten ihn private Schicksalsschläge: der Tod seiner Schwester, die Sorge um seine Mutter und der Streit um das Sorgerecht für seine Tochter. "Dann hatte ich halt drei Brandherde existenzieller Natur: Der Job bricht weg, keine Auftritte mehr, Verlust aus dem engsten Circle und halt die Partnerin. Und dann musste ich priorisieren", erinnert sich Christian im Livestream. Als neuen Halt setzte sich der Sportler ein ziemlich ehrgeiziges Ziel: eine Firma mit 100 Millionen Euro Umsatz und mindestens 50 Angestellten. "Ich wache morgens auf, ich brauche einen Nordstern. Sonst drehe ich durch", erklärt er seine Motivation. Statt das Erlebte aufzuarbeiten, flüchtete er sich nach eigener Aussage in Arbeit, Partys und Drogen. Später folgte eine Depression – rückblickend bezeichnet er sie als seinen "Endgegner".

Nicht nur die Vergangenheit setzt dem Realitystar im Container zu, sondern auch sein aktuelles Verhältnis zu Nina Bridney (23). Im Schlafzimmer bricht Christian in Tränen aus und fragt: "Wie kann jemand so von mir denken? Ich verstehe es nicht." Besonders verletzt ihn offenbar der Eindruck, Nina glaube, er habe sie nicht in den Arm nehmen wollen. Er betont dagegen, dass er sie gerne umarmt hätte und ihr Verhalten lediglich falsch gedeutet habe. Mitbewohnerin Nadja versucht, ihn zu beruhigen: "Das muss jetzt alles erst mal wieder runterkochen. Ich wünsche es dir auf jeden Fall, dass ihr irgendwann noch mal ein Gespräch führt und diese Sachen aufklärt", sagt sie in der SAT.1-Show. Christian empfindet die Auseinandersetzung jedoch als zusätzliche Belastung. Mit Blick auf die Spannungen und seine Vergangenheit erklärt er: "Ich habe das Gefühl, mich vor jedem rechtfertigen zu müssen."

"Promi Big Brother" – täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 oder 24 Stunden streamen auf Joyn.

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother", Oktober 2026

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ProSiebenSat.1 Media SE Georgina "Gia" Stumpf, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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Joyn Christian Lell, Tessa Bergmeier, Nina Bridney und Nikola Grey bei "Promi Big Brother" 2026