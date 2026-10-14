Erfahrung mit Männern: Christian Lell teilt intimen Einblick

Im Promi Big Brother-Haus gewährte Christian Lell (42) Einblicke in sein Privatleben, mit denen wohl nicht jeder gerechnet hatte. Eigentlich wollte Podcasterin Gia Georgina von ihm wissen, wie Mitbewohner Gedeon Burkhard (57) mit dem Zusammenleben mit zwei Frauen umgeht. Doch das Gespräch nahm eine persönliche Wendung. Wie unter anderem BILD und t-online berichteten, sprach Christian dabei auch über eigene Erfahrungen mit Männern. "Ich hatte ja auch mal was mit Männern und so", offenbarte der ehemalige Fußballprofi. Zugleich stellte der 42-Jährige klar, dass er sich bislang nie in einen Mann verliebt habe und solche Erfahrungen bei ihm auch nicht regelmäßig vorkämen.

Weitere Einzelheiten zu seinen Erfahrungen mit Männern wollte Christian nicht preisgeben. Stattdessen sprach der 42-Jährige im "Promi Big Brother"-Haus darüber, wie wichtig es sei, den eigenen Gefühlen offen zu begegnen und sich selbst keine Grenzen zu setzen. "Sich selbst den Raum zu geben, da hineindenken zu dürfen, wenn's da ist, das finde ich schon mal geil", erklärte er im Gespräch mit Gia Georgina. Auch den gesellschaftlichen Wandel im Umgang mit Liebe und Sexualität sieht Christian positiv. "Was für ein Glück das auch ist, in unserer Generation. Was wir alles erleben dürfen, an Wandel", sagte er.

In der Vergangenheit sorgte Christian vor allem mit seinen Beziehungen zu Frauen für Schlagzeilen. Während seiner Profikarriere war er mit Daniela Aumeier liiert. In einem späteren Interview mit Sport1 äußerte sich Christian auch zu seinem Verhältnis zu seinem damaligen Bayern-Teamkollegen Bastian Schweinsteiger (42). Dabei erklärte er, die Vorgeschichte rund um Daniela sei komplexer gewesen, als sie in der Öffentlichkeit dargestellt worden sei. Zu seinen früheren Partnerinnen zählen außerdem Melanie Rickinger und Sissi Fahrenschon (38), die durch ihre Teilnahme an "Der Bachelor" bekannt wurde. Zuletzt war Christian mit dem "Germany's Next Topmodel"-Model Parishee Tawakolian zusammen. Mittlerweile ist der Realitystar wieder offiziell Single und zog als solcher ins "Promi Big Brother"-Haus ein.

Anzeige Anzeige

Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother", Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Christian Lell, Tessa Bergmeier, Nina Bridney und Nikola Grey bei "Promi Big Brother" 2026