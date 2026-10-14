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Nelly Noire
Das macht Nelly Noire mit "Good Luck Guys"-Siegprämie

Das macht Nelly Noire mit "Good Luck Guys"-Siegprämie

- Lisa Mayr
Lesezeit: 2 min
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Nelly Noire hat die vierte Staffel von Good Luck Guys gewonnen – und damit auch einen Anteil am Preisgeld von insgesamt 20.000 Euro ergattert. Was sie mit der Summe vorhat, verriet sie jetzt im Promiflash-Interview. Ausgeben kommt für Nelly nämlich erst einmal nicht infrage. Bislang hat sie ohnehin noch keinen Cent angetastet: "Ich habe den Gewinn tatsächlich vor Kurzem erst bekommen. Deswegen habe ich noch gar nichts damit gemacht", erklärte sie. Nach dem gemeinsamen Sieg mit Calvin Ogara (24) blieb Nelly bislang nur wenig Zeit, um konkrete Pläne für ihren Gewinn umzusetzen. Wie sie das Geld nutzen möchte, steht für sie aber bereits fest.

Nelly plant weder einen spontanen Shoppingtrip noch eine größere Anschaffung. Stattdessen möchte sie ihren Gewinn langfristig nutzen. "Aber wie man mich kennt, ich bin Stratege und ich werde es auf jeden Fall investieren", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit. Den Sieg in der Realityshow sicherte sich Nelly gemeinsam mit Calvin im Team Rot. Im großen Finale am Lost Beach in Thailand setzte sich das Duo gegen Greta Barthel (27) und Garry Secret (22) aus dem Team Lila durch.

Der Sieg war für Nelly und Calvin alles andere als leicht. Im Finale fiel die Entscheidung denkbar knapp aus: Auf dem letzten Parcours mussten die Teams Hilfsmittel einsammeln, die für den Ausgang des Duells entscheidend waren. Zum Schluss galt es, ein Feuer zu entfachen. Calvin gelang es schließlich, die Flammen zum Lodern zu bringen. Dadurch löste sich eine Vorrichtung und die rote Flagge sank zu Boden – Team Rot hatte gewonnen.

Nelly, Kandidatin bei "Ex on the Beach"
RTL / Friederike Jacobitz
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Nelly und Calvin Ogara bei "Good Luck Guys"
Joyn
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Garry Secret, Influencer
Privat / Garry Secret
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Nelly will ihre "Good Luck Guys"-Prämie investieren statt verprassen – wie findet ihr ihren Plan?
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