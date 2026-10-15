Gönnt Hati Suarez Nelly Noire ihren "Good Luck Guys"-Sieg?

Damit hätte wohl kaum jemand gerechnet: Obwohl Hati Suarez und Nelly Noire seit Längerem im Clinch liegen, gönnt Hati ihrer Rivalin den Sieg bei Good Luck Guys. Gemeinsam mit ihrem Teampartner Calvin Ogara (24) konnte Nelly die Realityshow für sich entscheiden. Im Interview mit Promiflash wurde Hati nun gefragt, wie sie über den Triumph der beiden denkt. Ihre Antwort überraschte angesichts der angespannten Beziehung: "Ja, obwohl ich ein persönliches Problem mit Nelly habe, sage ich: verdient gewonnen." Hati selbst hatte den Einzug ins große Finale verpasst. Dennoch lässt sie sich von den persönlichen Differenzen offenbar nicht davon abhalten, die Leistung ihrer Konkurrentin und deren Teampartners anzuerkennen.

Dass Hati ihrer Konkurrentin den Erfolg gönnt, war allerdings nicht von Anfang an selbstverständlich. "Und klar, ich habe mir anfangs gedacht: 'Nee, das ist die letzte Person, die hier gewinnen soll'", gab sie gegenüber Promiflash offen zu. Mittlerweile blickt die Realitybekanntheit jedoch gelassener auf den Ausgang der Show. "Aber ich meine, für jeden hat der liebe Gott einen Plan. Und wahrscheinlich war das einfach der Plan für Nelly. Sie hat es sich verdient", erklärte Hati. Auch die finanzielle Seite des Gewinns spielte für sie eine Rolle. "Wer weiß, ob das vielleicht sogar gut für sie im Privaten gewesen ist, mit der Gage und dem Geld. Deshalb natürlich gönne ich ihr das", fügte sie hinzu. Ganz ohne Seitenhieb wollte Hati das Thema dann aber doch nicht abschließen: "Sie soll mit der Krone herumlaufen, aber meine wird sie mir nicht wegnehmen."

Nelly und Calvin hatten sich in der vierten Staffel von "Good Luck Guys" als Team Rot gegen ihre Konkurrenz durchgesetzt. Am Lost Beach in Thailand mussten die Realitystars zahlreiche Spiele und Prüfungen meistern, bevor es im großen Finale zum Duell mit Greta Barthel (27) und Garry Secret (22) von Team Lila kam. Die entscheidende Aktion gelang schließlich Calvin: Mit den zuvor im Parcours gesammelten Gegenständen entfachte er ein Feuer und brachte damit die rote Flagge zu Fall. Für das Siegerduo gab es ein Preisgeld von 20.000 Euro, das sich die beiden teilen. Hati hatte das Abenteuer hingegen bereits vor dem Finale verlassen müssen. Doch schon bald stehen sich die beiden Rivalinnen wieder gegenüber – diesmal nicht bei einer Realityshow, sondern im Boxring. Bei Fame Fighting 4 am 17. Oktober in Essen werden Hati und Nelly gegeneinander antreten und ihren anhaltenden Konflikt sportlich austragen.

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Imago Hati Suarez beim Fame Fighting in der Ostermann Arena in Leverkusen

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Joyn Nelly und Calvin Ogara bei "Good Luck Guys"

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RTL / Friederike Jacobitz Nelly, Kandidatin bei "Ex on the Beach"