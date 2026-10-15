Muss noch abnehmen: So läuft Nelly Noires Boxvorbereitung

Am 17. Oktober steigt Nelly Noire bei Fame Fighting 4 gegen Hati Suarez in den Boxring. Nur wenige Tage vor dem Duell dreht sich bei ihr alles um Training und das vereinbarte Kampfgewicht. Gegenüber Promiflash zieht die Social-Media-Bekanntheit deshalb ein positives Zwischenfazit: "Ich habe jetzt exakt drei Wochen trainiert und meine Vorbereitung läuft sehr gut. Also, ich war jeden Tag dabei. Ich habe mein Bestes gegeben." Neben den sportlichen Einheiten lastet jedoch zusätzlicher Druck auf Nelly. Für den Kampf muss Nelly auf 54 Kilogramm kommen und deshalb zusätzlich abnehmen. Wegen ihrer Körpergröße von 1,75 Metern stellt dieses Limit für sie eine besondere Herausforderung dar. Trotzdem hat sie sich dazu entschieden, den Kampf unter diesen Bedingungen anzunehmen.

Das tägliche Boxtraining ist damit nur ein Teil von Nellys Vorbereitung. Parallel zu den intensiven Einheiten muss sie darauf achten, rechtzeitig die Gewichtsgrenze einzuhalten. Die Doppelbelastung aus hartem Training und Gewichtsreduktion beschreibt die Beauty im Promiflash-Interview ganz offen: "Ich muss ja auch noch abnehmen. Wir kämpfen auf 54 kg. Ich bin 1,75. Das heißt, ich bin sehr groß für dieses Gewicht. Ich hab es trotzdem angenommen", schildert sie ihre Ausgangslage. Von der Doppelbelastung aus Training und Gewichtsabnahme lässt sich Nelly wenige Tage vor "Fame Fighting 4" offenbar nicht ausbremsen. Von Erschöpfung ist bei ihr offenbar wenig zu spüren – im Gegenteil: Nelly fühlt sich derzeit körperlich wie mental besonders leistungsfähig. Entsprechend selbstbewusst blickt sie dem Duell mit Hati entgegen. "Ich gebe mein Bestes. Und ich glaube, mein Körper und auch ich mental waren noch nie in so einer Bestform", betont der Realitystar gegenüber Promiflash.

Beim Duell mit Hati geht es allerdings um mehr als nur Punkte und einen sportlichen Sieg. Zwischen den beiden Realitystars schwelt auch ein persönlicher Konflikt. Bei Good Luck Guys hatten die beiden ihren Streit zunächst scheinbar beigelegt. Als sie später bei einem Event erneut aufeinandertrafen, wirkte ihr Umgang miteinander jedoch ausgesprochen kühl. Als Hati ihrer Kontrahentin die Hand reichen wollte, reagierte Nelly zuerst mit einem angewiderten Blick – und schlug erst im Anschluss ein. Für Hati war diese Reaktion ein Zeichen dafür, dass Nellys frühere Entschuldigung nicht ernst gemeint gewesen sei. Nelly wiederum warf Hati vor, später erneut gegen sie ausgeteilt zu haben. Die offenen Rechnungen sollen nun im Ring beglichen werden.

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Imago Nelly Noire bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting – Promiboxen, Essen, Atlantic Hotel, 11. Oktober 2026

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Imago Hati Suarez bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Hati Suarez und Nelly Noire bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen