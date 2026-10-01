"Good Luck Guys"-Finale: Dieses Duo sichert sich den Sieg

Bei Good Luck Guys ist die vierte Staffel entschieden – und am Lost Beach in Thailand durfte am Ende Team Rot jubeln. Nelly und Calvin Ogara (23) setzten sich im großen Finale gegen Greta Barthel (27) und Garry Secret (22) von Team Lila durch. Den entscheidenden Vorteil brachte ausgerechnet ein Funke: Mit den Hilfsmitteln, die das Duo zuvor auf dem Parcours gesammelt hatte, entfachte Calvin das Feuer. Daraufhin löste sich die Vorrichtung, die rote Flagge sank zu Boden – und der Triumph war besiegelt. Für ihren Sieg kassieren die beiden ein Preisgeld von 20.000 Euro. Entsprechend groß war die Erleichterung bei Calvin, der nach dem entscheidenden Moment jubelte: "Wir haben 'Good Luck Guys' gewonnen!" Dass es bis zur letzten Flamme so eng bleiben würde, hatte zu Beginn des Finales wohl kaum jemand erwartet.

Vor dem Start durften beide Teams ihre gesammelten Perlen gegen Vorteile eintauschen. Nelly und Calvin investierten ihre 34 Perlen in 34 Sekunden Vorsprung, während Greta und Garry ihre 47 Perlen für weniger Knoten am Netzhindernis einsetzten. Der frühe Start brachte Team Rot zunächst allerdings wenig: Bereits an der ersten Station verlor das Duo wertvolle Zeit, Team Lila holte schnell auf und fand den im Sand versteckten Stab sogar als Erstes. Auf dem Parcours mussten die Finalisten nach und nach die Bestandteile für das abschließende Feuer sammeln, darunter einen Sandstein und ein Metallstück. Am Netztunnel zahlte sich dann der Knotenvorteil von Greta und Garry aus. "Wir sind durchgeflutscht!", kommentierte Greta. Nelly kämpfte an derselben Stelle mit ihrer Platzangst – und trotzdem blieb Team Rot vorn, setzte die Gegenstände am Ende schneller ein und hatte das Feuer zuerst lodern.

Der Weg ins Finale war für die beiden Ex-Partner alles andere als ein entspannter Strandurlaub. Nelly und Calvin mussten sich mehrfach in Exitgames behaupten, zudem brummten ihnen die gegnerischen Teams bei den Challenges immer wieder Nachteile auf. Den Erfolg führte Calvin vor allem auf den Zusammenhalt des Duos zurück: "Wir haben immer 100 Prozent gegeben – und das hat unser Team ausgemacht!", erklärte er. Für Greta und Garry blieb am Ende Platz zwei – beim Preisgeld gingen die beiden leer aus. Garry nahm die Niederlage sportlich und stärkte seiner Teampartnerin den Rücken: "Wir haben unser Bestes gegeben. Wir sind Sieger der Herzen!" Auch Greta ließ sich vom verlorenen Finale nicht unterkriegen und fand pragmatische Worte: "Das Leben geht weiter!"

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Joyn Der "Good Luck Guys"-Cast 2026

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Screenshot/Joyn Nelly, Calvin Ogara, Greta Barthel und Garry Secret bei "Good Luck Guys"

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Screenshot/Joyn Nelly und Calvin Ogara bei "Good Luck Guys"