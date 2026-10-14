Endlose Tränen: Promi-BB-Fans sind von Nina Bridney genervt

Tränen, Schluchzen und immer wieder derselbe Name: Bei Promi Big Brother sorgt Nina Bridney (23) weiterhin für emotionale Szenen. An Tag zehn bricht die Influencerin im Garten erneut zusammen – Grund ist das anhaltende Drama mit Ex-Fußballer Christian Lell (42). Vor ihren Mitbewohnern findet die 23-Jährige drastische Worte für ihren Gefühlszustand: "Mein Herz blutet, meine Seele blutet", schluchzt sie in der Sendung. Einige Bewohner nehmen sie in den Arm und versuchen, ihr in der belastenden Situation beizustehen. Bei anderen macht sich allerdings zunehmend Unmut breit. Das Thema Christian und die wiederkehrenden Gefühlsausbrüche scheinen ihre Geduld allmählich zu strapazieren. Neben ihrem Liebeskummer ist Nina auch gesundheitlich angeschlagen. Weil es draußen kühl ist, holen ihre Mitbewohner die aufgewühlte Influencerin schließlich aus dem Garten zurück in den warmen Bereich des Hauses. Dort kann sie sich zunächst erholen. Doch auch dieser Wechsel sorgt außerhalb des TV-Containers für Diskussionen.

Auch vor den Bildschirmen reagieren viele Zuschauer zunehmend genervt auf die Gefühlsausbrüche und das Dauerthema Christian. Auf X, ehemals Twitter, macht ein Nutzer seinem Ärger Luft: "Was macht Nina bei wirklichen Problemen? Das Thema mit Lell läuft 24/7. Ich kann's nicht mehr hören. Wobei... Ich hör ja nur Geräusche, verstehen kann ich sie nicht, wenn sie weint." Andere Kommentare fallen ähnlich deutlich aus: "Es ist wie ne kaputte Platte, immer das Gleiche", "Nina! Raff dich endlich" und "Die Nina ist so fake", heißt es dort. Lob bekommt dagegen Nadja Benaissa (44). Die Sängerin hört Nina ruhig zu und versucht, ihr Halt zu geben. Ein Fan würdigt auf X ihre mütterliche Art und betont: "Man merkt immer wieder, wie lange Nadja schon Mutter ist. Sie gibt sich echt Mühe, jedem gut zuzuhören, bleibt so gut es geht ruhig und versucht immer, die richtigen Worte zu finden. Bei Nina wäre ich schon ausgerastet." Selbst Ninas Rückkehr ins Warme wird verspottet: Einige Zuschauer behaupten, sie habe sich mit ihrem Weinen erfolgreich ins Haus gebracht.

Die Verbindung zwischen Nina und Christian hatte im Haus schon vorher für Misstrauen gesorgt. Mitbewohnerin Gia stellte vor versammelter Gruppe die Frage in den Raum, ob die beiden ihre vermeintliche Romanze womöglich nur für Aufmerksamkeit inszeniert hätten. Auslöser war eine Szene beim Reveal-Event kurz vor dem Einzug: Laut Gias Schilderung sollen der 42-Jährige und die Influencerin dort darüber gesprochen haben, Hand in Hand gemeinsam über den Teppich zu laufen und daraus eine Lovestory zu machen. Christian wies den Verdacht einer abgesprochenen Romanze zurück. Nach seiner Darstellung hatte Nina vor dem gemeinsamen Auftritt lediglich einen Scherz gemacht. Er selbst habe diesen nur aufgegriffen. Trotzdem beschäftigt die Beziehung der beiden die Bewohner weiterhin.

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Joyn Nina Bridney bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Nina Bridney und Christian Lell bei "Promi Big Brother"

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Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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