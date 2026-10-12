Wollen Promi-BB-Nina und Christian Lovestory inszenieren?

Im Haus von Promi Big Brother sorgt ein Verdacht für ordentlich Zündstoff: Haben Nina Bridney (23) und Ex-Fußballer Christian Lell (42) ihre angebliche Romanze nur für Aufmerksamkeit inszeniert? Mitbewohnerin Gia bringt das heikle Thema vor den anderen Bewohnern zur Sprache und erinnert an das Reveal-Event vor dem Einzug. Dort soll Christian zu Nina gesagt haben: "Komm, lass uns Hand in Hand auf den Teppich, dann machen wir 'ne Lovestory draus. Das wird bestimmt krass." Der Satz sitzt – und rückt die bisherige Annäherung der beiden in ein völlig neues Licht. Christian stellt klar, dass eine geplante Romanze für ihn nicht infrage komme. Nina habe den Scherz vor der Bühne begonnen, er habe ihn lediglich aufgegriffen.

Auf Kim Virginia Greys (31) Nachfrage bleibt Christian bei seiner Version: Nina habe mit dem Scherz angefangen. "Ich würde nie eine Lovestory für die Öffentlichkeit inszenieren", stellt er zusätzlich klar. Doch als sich die beiden später am geöffneten Zaun gegenüberstehen und Tessa Bergmeier (37) den Streitpunkt anspricht, eskaliert die Lage. Nina reagiert fassungslos auf diese Aussage. "Was? Du Lügner! Das stimmt nicht! Du hast das gesagt!", schimpft sie. Christian habe direkt eine Show für Presseartikel machen wollen, wirft sie ihm außerdem vor: "Du wolltest auf die Bühne gehen und direkt Show machen, damit du Presseartikel hast! Warum lügst du, Chris? Warum stellst du mich so dar?" Laut ihrer Schilderung kam die Idee zum gemeinsamen Auftritt also ganz klar von ihm. Eine Einigung finden die beiden am Zaun nicht.

Zuvor hatte Christian in der Sendung noch erzählt, wie er Nina überhaupt kennengelernt hatte: bei einem Presseevent in Düsseldorf. Nach einem rund zweistündigen gemeinsamen Abendessen im Hotel sei sein ernsthaftes Interesse an ihr als Mensch gewachsen. Als verbindendes Thema nannte er ihre ähnlichen Erfahrungen mit Mobbing. Gerüchte, er wolle mit der Influencerin bereits eine Familie gründen, wies er als "totalen Schwachsinn" zurück. Auch Christians Versicherung, dass er sie möge, konnte ihre Zweifel nicht ausräumen. Nach dem heftigen Streit fließen bei Nina schließlich Tränen. "Das wird immer verrückter. Ich fühle mich so manipuliert", sagt sie verzweifelt. René "Redo" Dost (57) und Nikola Grey (30) versuchen daraufhin, ihr Mut zu machen. Nina bleibt jedoch besorgt: Sie fürchtet, dass die Menschen außerhalb des Hauses Christians Darstellung glauben könnten.

"Promi Big Brother" – täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 oder 24 Stunden streamen auf Joyn.

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