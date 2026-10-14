Fake-Profil kündigt Statement an: Kim Virginia warnt Fans

Wer derzeit glaubt, auf Social Media ein brandneues Statement von Kim Virginia Grey (31) zu lesen, sollte lieber zweimal hinschauen. Im Netz geistert aktuell ein dreistes Fake-Profil herum, das sich ungeniert als die bekannte Reality-TV-Darstellerin ausgibt und dort ein angeblich in Kürze erscheinendes Statement ankündigt. Doch die Influencerin, die aktuell kein eigenes Profil auf der Social-Media-Plattform pflegt, zog jetzt höchstpersönlich die Notbremse: Über den Instagram-Account ihres Ehemanns Nikola Grey (30) meldete sie sich zu Wort und warnte ihre Community vor dem falschen Profil. Ihre Ansage fiel denkbar deutlich aus. Nur das, was über Nikolas Profil veröffentlicht werde, stamme tatsächlich von ihr. Hinter allen anderen Accounts und Mitteilungen stecke eben nicht Kim selbst, sondern ein Trittbrettfahrer. Ihren Fans riet sie daher, den dortigen Ankündigungen einfach keinen Glauben zu schenken.

In einer direkt auf Nikolas Kanal abgefeuerten Sprachnachricht stellte Kim die Verhältnisse klar: "Hallo, meine Mäuse. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin gerade ein bisschen am Schlaf nachholen. Ich werde mich auch richtig noch bei euch melden, aber dafür muss ich auch erst mal richtig da sein." Anschließend folgte die klare Warnung: "Ich wollte euch schon mal sagen, ich melde mich nur hier bei Nikolas Profil. Alles andere bin nicht ich. Nur, dass ihr da Bescheid wisst." Damit widersprach sie vor allem der Ankündigung des Fakeprofils, auf dem schon bald ein Statement von ihr erscheinen sollte. Ein ausführlicheres Update stellte sie zwar in Aussicht – dafür möchte sie sich aber erst wieder richtig fit fühlen.

Während Kim also fleißig Nikolas Account bespielt, darbt dieser aktuell noch im Container von Promi Big Brother. Kim war ihrerseits an Tag neun aus der Show geflogen: Nach der Gartenzwerg-Challenge "Blumige Botschaften" landete die Influencerin gemeinsam mit Promis wie Axel Schulz (57) und Gedeon Burkhard (57) auf der Abschussliste – beim Publikums-Voting zog sie schließlich den Kürzeren. "Man hat mich wahrscheinlich nicht sympathisch gefunden. Da hat es nicht gereicht, scheinbar", resümierte Kim trocken ihren Rausschmiss. Immerhin tröstete sie sich damit, nicht als Allererste die Koffer gepackt zu haben, ehe sie sich direkt ins Bett verkrümelte, um den verpassten Schlaf nachzuholen.

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, April 2026

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother"

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner