"100 Prozent": Kim und Nikola Grey bald wieder im Reality-TV

Kaum sind die Türen von Big Brother hinter ihnen zugefallen, wird geplant: Kim Virginia Grey (31) und ihr Ehemann Nikola Grey (30) haben ihr Aus bei Promi Big Brother locker weggesteckt. Statt einer Pause stehen bei dem Paar bereits die nächsten Reality-TV-Auftritte auf dem Programm. Gegenüber Promiflash plauderten beide aus, dass das Comeback in der Sat.1-Show nur der Anfang war. "Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass man uns noch öfter und viel mehr im Reality-TV sehen wird", erklärte er.

Einen konkreten Zeitraum oder gar einen Sendernamen wollte Nikola sich vorerst nicht entlocken lassen: "Wo genau das stattfinden wird und wann, möchte ich jetzt noch nicht verraten. Ich weiß, wie das läuft, deshalb lasse ich die Frage lieber offen. Aber ihr werdet uns auf jeden Fall häufiger sehen." Seine Ehefrau wurde im Interview mit Promiflash einen Hauch deutlicher. "Nikola und ich werden zu 100 Prozent wieder im Reality-TV zu sehen sein", stellte Kim klar. Sie legte noch eine Portion Spannung obendrauf: "Es wird aber auch wieder etwas sein, womit die Leute nicht rechnen – wie immer."

Mit "Promi Big Brother" hatten sich Kim und Nikola nach einer längeren Auszeit gemeinsam im Reality-TV zurückgemeldet. Das Wiedersehen mit dem Publikum fiel allerdings kürzer aus als gedacht: Das Ehepaar erlebte ein beinahe zeitgleiches Show-Aus. Erst endete Kims Teilnahme an Tag neun, nur einen Tag später hieß es auch für ihren Mann: Koffer packen. Schon während ihrer Zeit bei Promi-BB hatten Spekulationen für Wirbel gesorgt. Im Netz wurde gemunkelt, Kim Virginia habe ihrem Ehemann mit einer Verschwiegenheitsvereinbarung einen Maulkorb verpasst. Dieser Darstellung hatte Nikola jedoch im Interview mit Promiflash eine klare Absage erteilt: "Dazu möchte ich sagen, dass es zwischen uns beiden keine solchen Verträge gibt. Das ist definitiv nicht der Fall."

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother"

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ProSieben / Sat.1 Kim Virginia und Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2026

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother"