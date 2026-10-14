Kim Virginia Greys erste Worte nach "Promi Big Brother"-Exit

Für Kim Virginia Grey (31) ist das Abenteuer Promi Big Brother vorzeitig beendet. An Tag neun war die Show dann auch für den Reality-Star vorbei – sie musste als dritte Kandidatin ihre Koffer packen. Ihr erstes Statement nach dem Rauswurf wurde auf dem offiziellen Instagram-Profil der Sendung geteilt, und von Frust war darin keine Spur. Kim gab sich in dem Clip überaus erleichtert, dass sie nicht als Allererstes gehen musste, und bedankte sich immer wieder bei ihrer Community für die vielen Anrufe. Auch sonst fiel ihr Fazit rundum positiv aus: "Mir geht's super. Ich hatte eine ganz tolle Zeit da drin. Hab so tolle Leute kennengelernt", erklärte die 31-Jährige. Besonders der Außenbereich des Containers hatte es ihr angetan: "Und ich lieb den Garten. Ich bin immer noch die Gardenmuddy. Und ich fand's ein tolles Experiment."

Ein echter Trost blieb Kim nach dem Ganzen aber: Sie durfte endlich ihren Ehemann Nikola wieder in die Arme schließen. Ihre Hochzeit nannte sie im Rückblick ihr ganz persönliches Finale, wodurch der Sieg in der Show für sie sowieso zur Nebensache wurde. Von nun an drückt die Influencerin voll und ganz ihrem Partner die Daumen, der im Container weiterhin im Rennen um den Jackpot ist. Ihre Fans nahm sie dafür in die Pflicht und bat sie eindringlich, ihre Stimmen künftig Nikola zu geben. "Und jetzt ruft bitte fleißig für Nikola an", appellierte sie laut dem offiziellen Instagram-Account von "Promi Big Brother" an ihre Unterstützer. Eine Kampfansage schob sie gleich hinterher: "Mein Schatz muss das Ding machen. Das ist eine klare Sache, okay?"

Die gute Stimmung hielt allerdings nicht lange. Direkt nach ihrem Auszug musste Kim nämlich in die Late-Night-Show – und dort wartete eine Überraschung auf sie, mit der sie wohl überhaupt nicht gerechnet hatte. Sie traf auf Leyla Lahouar (30) und Mike Heiter (34), mit denen sie schon ewig im Clinch liegt. Die Begegnung eskalierte sofort: Das Ehepaar nahm Kim heftig in die Mangel und verlangte eine klare Richtigstellung von Behauptungen, die sie früher in die Welt gesetzt hatte. Auf das überaus positive Fazit der Reality-Darstellerin folgte damit unmittelbar eine angespannte Konfrontation vor laufenden Kameras.

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey heiraten bei Promi-BB

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Imago Leyla Heiter und Mike Heiter beim Promi-Boxevent Fame Fighting International