Kim bei Promi-BB raus: Geht Nikola Grey jetzt freiwillig?

Für Kim Virginia Grey (31) ist das Abenteuer "Promi Big Brother" vorzeitig beendet: An Tag neun musste die Realitybekanntheit die Show verlassen – nur zwei Tage, nachdem sie vor laufenden Kameras geheiratet hatte. Ihr Ehemann Nikola Grey (30) muss die Show ab jetzt als Solokämpfer bestreiten. Der Rauswurf seiner Frau traf ihn sichtlich wie ein Schlag, und im ersten Moment war der Reality-TV-Star emotional völlig überfordert. Als er schließlich ins Haus umzog, wurde er von Maurice Dziwak (28) und dem Rest der Truppe herzlich aufgenommen – alle versprachen ihm, in dieser schweren Zeit für ihn da zu sein. Die große Frage, die im Raum stand: Würde Nikola nun freiwillig aussteigen, um seiner Kim zu folgen? Darauf gab er in der Sendung eine klare Antwort. "Das geht nicht. Das kann ich nicht!", stellte er klar.

Damit stellte Nikola klar, dass er das Ding auf jeden Fall bis zum Ende durchziehen will. Bei den Fans bleiben trotzdem Zweifel, ob er es ohne seine Frau wirklich im Haus aushält. Seit dem Rauswurf kocht die Gerüchteküche im Netz hoch: Viele diskutieren über einen möglichen freiwilligen Abgang. Einige User wetten sogar, dass er schon bald von selbst die Koffer packt. Andere glauben absolut nicht an ein vorzeitiges Aus, da die Chance auf den Jackpot und die Krone nach wie vor greifbar ist. Mehrere Zuschauer erinnerten zudem daran, dass das Ehepaar vorab eine Abmachung getroffen haben soll: Wer übrig bleibt, macht weiter. "Sie haben eigentlich gesagt, dass, wenn einer geht, der andere bleibt", schrieb ein User. Ein weiterer Kommentar lautete: "Nein, er hat gesagt, er kämpft bis zum Schluss."

Erst zwei Tage vor Kims Rauswurf hatten die beiden live in der Show geheiratet. Von romantischen Flitterwochen gab es danach allerdings keine Spur: Das frischgebackene Ehepaar wurde bei "Promi Big Brother" direkt getrennt und musste für einige Tage in völlig unterschiedlichen Bereichen des Containers leben. Der endgültige Abschied traf den Realitystar trotzdem schwer. Nach dem ersten Schock bekam Nikola emotionalen Rückhalt von Maurice und den anderen Mitbewohnern, die ihn im Haus auffingen.

Anzeige Anzeige

Joyn Nikola und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother"

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Kim Virginia und Nikola Grey bei "Promi Big Brother"

Anzeige Anzeige

Joyn Nikola und Kim Virginia Grey heiraten bei Promi-BB