Kim Virginia findet Abrechnung des Ex-Managers geschmacklos

Kim Virginia Grey (31) hat deutliche Worte für ihren früheren Manager gefunden. Während die Reality-TV-Bekanntheit im Promi Big Brother-Container tagelang von der Außenwelt abgeschnitten war, veröffentlichte dieser eine Abrechnung mit zahlreichen Anschuldigungen über sie. Das Statement versteckte er hinter einer Paywall von 5,99 Euro. Bei einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash äußerte sich Kim erstmals dazu. "Ich konnte mir noch nicht alles ansehen. Allerdings habe ich das Management bereits kurz vor der Show verlassen. Diesen Racheakt finde ich definitiv geschmacklos. Geschmacklos. Ein besseres Wort dafür fällt mir nicht ein", kritisierte sie ihren früheren Vertrauten. Die Influencerin ärgert vor allem, dass zwischen ihr und ihrem Ex-Manager noch Rechnungen zu begleichen sind. Aber es herrscht aktuell Funkstille.

"Da sind noch einige Dinge offen und ich finde, dass man auch dann miteinander kommunizieren können sollte, wenn man nicht mehr zusammenarbeitet – gerade, wenn noch so vieles ungeklärt ist", betonte Kim im Beisein von Promiflash. Über die aktuelle Lage kann die Ehefrau von Nikola Grey (30) nur den Kopf schütteln. Sie merkte an: "Jetzt einfach einen solchen Racheakt hinzulegen und anschließend gar nicht mehr zu kommunizieren, finde ich ziemlich unprofessionell." Ihr Ex-Manager ist nicht der einzige frühere Vertraute, der sich öffentlich kritisch über Kim geäußert hat. Auch ihr damaliger Freund Schamane Leon meldete sich zu Wort. Kim überlegte vielsagend: "Ich habe sowohl die Freundschaft als auch die Zusammenarbeit beendet. Daraufhin kamen direkt öffentliche Statements. Ob das tatsächlich miteinander zusammenhängt, kann man natürlich nicht mit Sicherheit sagen."

Im kostenpflichtigen Statement hatte Kims Ex-Manager einige Themen aufgegriffen, die im Netz besonders heiß diskutiert wurden, wie ihre Schwangerschaft. In seiner Abrechnung reagierte er auf die Frage, ob Kim tatsächlich ein Baby erwartete. Influencer Sanijel Jakimovski reagierte in einem YouTube-Video darauf und behauptete: "Oh Gott, Leute, sie soll wohl wirklich schwanger gewesen sein. Er hat ihr wohl geraten, mit der Abtreibungsgeschichte nicht an die Öffentlichkeit zu gehen, und sie hat nicht darauf gehört. Sie war immer sehr beratungsresistent." Anschließend merkte er an: "Sie hat ihm wohl gesagt, dass sie vorher so eine Abtreibungspille genommen hat. Also bevor diese Trittgeschichte kam."

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Influencerin

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Imago Leon Shankara und Kim Virginia bei der Premiere von "Chantal im Märchenland", 2024