Kims PBB-Exit: Sender reagiert auf die Manipulationsvorwürfe

Der Auszug von Kim Virginia Grey (31) aus dem Promi Big Brother-Haus sorgt weiterhin für hitzige Diskussionen – nun hat sich Sat.1 selbst zu Wort gemeldet und die kursierenden Manipulationsvorwürfe zurückgewiesen. Die Reality-Bekanntheit musste die TV-WG in der neunten Show verlassen. Zuvor war sie infolge einer verlorenen Teamchallenge auf der Nominierungsliste gelandet und erhielt nach Senderangaben die wenigsten Zuschauerstimmen. Besonders das Timing ließ einen Teil der Fans stutzig werden: Unmittelbar nach ihrem Exit traf Kim Virginia in der "Late-Night-Show" auf ihre Rivalen Leyla Heiter (30) und Mike Heiter (34). Ein User vermutete deshalb auf Instagram, Kim Virginia sei nur aus der Sendung gewählt worden, damit es zu dieser Begegnung komme. Sat.1 wies den Verdacht in den Kommentaren klar zurück: "Da war tatsächlich nichts geplant. Wer das Haus verlassen muss, entscheiden ausschließlich die Anrufe der Zuschauerinnen und Zuschauer." Damit betonte der Sender ausdrücklich, dass nicht die Produktion, sondern allein das Publikum über den Auszug der 31-Jährigen entschieden habe.

Ausgangspunkt für das Aus war ein Zungenbrecherspiel, das Kim Virginias Team nicht für sich entscheiden konnte. Dadurch landeten neben ihr auch Georgina, Nadja (44) und Axel (57) auf der Nominierungsliste, später kam Gedeon (57) dazu. Schon die Wertung dieser Challenge hatte bei manchen Zuschauern Zweifel ausgelöst. Sie vermuteten, dass die Gartenbewohner nicht fair zu Siegern erklärt worden seien – und Kim Virginia somit womöglich zu Unrecht auf der Abschussliste stand. Auch nach dem Dementi des Senders ließen sich einige nicht beschwichtigen und warfen Sat.1 in den Kommentaren vor, den Ablauf zugunsten höherer Quoten beeinflusst zu haben. Belege für diese Anschuldigungen gibt es allerdings nicht. Sat.1 erklärt weiterhin, dass ausschließlich das Zuschauervoting über Kim Virginias Auszug entschieden habe. "Promi Big Brother" läuft täglich ab 20:15 Uhr bei Sat.1. Bei Joyn ist das Geschehen zudem rund um die Uhr im Livestream zu sehen.

Dass ausgerechnet das anschließende Studiotreffen für so viel Gesprächsstoff sorgte, hat einen Grund: Zwischen Kim Virginia und dem inzwischen verheirateten Paar Leyla und Mike herrschen seit Jahren Spannungen. Bereits bevor die Reality-Bekanntheit das Studio betrat, hatte Leyla klargemacht, dass sie ihr nicht entgegenkommen werde. Entsprechend schnell eskalierte die Situation. Die Eheleute konfrontierten Kim Virginia mit Erzählungen, die aus ihrer Sicht verfälscht waren, und forderten Klarstellungen zu früheren Behauptungen. Mike bestritt, jemals mit Kim Virginia in einer Beziehung gewesen zu sein. Ebenso wies er ihre frühere Darstellung zurück, sie sei von ihm schwanger gewesen. Damit rückte der persönliche Konflikt unmittelbar nach dem Exit erneut in den Mittelpunkt. Genau dieses Zusammentreffen hatte zuvor bei einigen Zuschauern den Verdacht geweckt, Kim Virginias Ausscheiden könnte für die anschließende Aussprache gezielt herbeigeführt worden sein.

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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RTL / Markus Hertrich, Instagram / kimvirginiaa Leyla Lahouar und Kim Virginia Hartung

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Instagram / mikeheiter Mike und Leyla Heiter haben ein Haus auf Mallorca gekauft

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