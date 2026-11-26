Bei Love Island VIP kracht es gewaltig zwischen Henna Urrehman und Maxime Ocasek. Auslöser ist eine Information, die Henna von Patrick Papachristodoulou (29) erhält: Maxime soll sich gewünscht haben, dass es zwischen ihr und Nelson Henry zu einer Auseinandersetzung kommt. Was genau dahintersteckt, wird in der aktuellen Folge der Datingshow deutlich. Offenbar hat Maxime noch immer Interesse an Nelson. Im Einzelinterview gibt sie selbstbewusst zu verstehen, dass sie den Realitystar längst um den Finger gewickelt hätte, wenn Henna nicht in der Villa wäre. Für Henna ist diese Aussage zu viel. Sie wirft ihrer Mitstreiterin vor, sich darüber zu freuen, dass ihre Beziehung ins Wanken geraten könnte. Bei einer Aussprache unter vier Augen wird sie deutlich: "Laber mich nicht mit irgendeiner anderen Scheiße voll. Das ist maximal respektlos", schimpft sie in der Show.

Henna berichtet Nelson schließlich von Maximes angeblicher Aussage. Auch er reagiert schockiert und gibt sich bei einem späteren Gespräch mit Maxime auffallend distanziert. Die Influencerin möchte die Vorwürfe allerdings nicht einfach hinnehmen und verteidigt ihr Verhalten während der Casa-Amor-Phase. "Ich war Single. Ich kann machen, was ich will. Dein Typ hat Scheiße gebaut", stellt sie klar. Außerdem betont sie, dass Nelson schließlich mit ihr geflirtet habe. Henna stellt daraufhin klar, dass sie Maxime gar nicht für den Flirt verantwortlich mache. Vielmehr habe es sie verletzt, dass Maxime gelacht habe, als die entsprechenden Szenen gezeigt wurden. Auch am nächsten Tag bleibt die Stimmung zwischen den beiden angespannt. Maxime denkt jedoch nicht daran, aufzugeben: "Ich gebe auf jeden Fall nicht auf. Wenn sich die Möglichkeit ergeben sollte, bin ich auf jeden Fall am Start", kündigt sie an. Neue Folgen von "Love Island VIP" sind immer ab Mittwoch auf RTL+ zu sehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Maxime mit ihrem Verhalten gegenüber einer Mitstreiterin in der Villa aneckt. Bereits zuvor hatte sie sich zusammen mit Hanna Weig (30) über Marla Slengard ausgelassen. Dabei war auch ein heftiger Spruch über Marlas Umgang mit Tim Kühnel (30) gefallen. Später räumte Maxime auf Instagram ein, dass ihre Wortwahl gegenüber Marla zu weit gegangen sei, und entschuldigte sich zumindest teilweise dafür. An ihrer grundsätzlichen Kritik hielt sie jedoch fest. Ihr damaliges Verhalten begründete sie damit, dass sie Marla als negativ wahrgenommen habe. Außerdem habe sie es respektlos gefunden, dass Marla sie nicht begrüßt habe.

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Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Henna Urrehman und Maxime Ocasek

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RTLZWEI Nelson Henry und Henna Urrehman bei "Love Island VIP"

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