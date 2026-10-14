Nicht rechtskräftig: Kim war von TV-Hochzeit "geschockt"

Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30) haben sich vor laufenden Kameras bei Promi Big Brother das Jawort gegeben – doch rechtlich bindend war diese Liebesbekundung anscheinend nicht. Bei einer Pressekonferenz sprach die Reality-TV-Bekanntheit unter anderem mit Promiflash offen über ihre Überraschung. Sie war nämlich der festen Überzeugung, dass die Zeremonie im Sat.1-Format als echte Eheschließung in Deutschland gewertet wird. "Ich dachte tatsächlich, dass die anerkannt ist, die wir bei PBB hingelegt haben. Deswegen war ich so geschockt und dachte, das ist eine echte, deutsche, anerkannte Hochzeit, aber Pustekuchen", erklärte sie ihre Reaktion.

Den offiziellen Schritt müssen die beiden also aller Voraussicht nach noch einmal gehen. "Dann müssen wir die wahrscheinlich noch mal nachholen", fügte Kim hinzu. Ein Datum oder einen konkreten Plan für den Gang zum Standesamt gibt es bislang nicht. Wie die offizielle Trauung am Ende aussehen soll, weiß sie selbst noch nicht so ganz. Konkrete Vorstellungen habe sie derzeit nicht – wichtiger sei ihr die Stimmung an dem großen Tag. "Ich bin da superoffen, ich möchte einfach jeden Vibe ausleben und habe Lust, das so ein bisschen mit Reisen zu verbinden. Kulturen kennenlernen", verriet der Realitystar. Eine traditionelle Feier mit festem Ablauf scheint für das Paar also nicht zwingend die erste Wahl zu sein. "Wie das am Ende aussieht, die Hochzeit ist relativ Wurscht, Hauptsache, der Vibe ist gut", machte Kim deutlich.

Mit der Trauung in "Promi Big Brother" hatten die beiden für einen emotionalen TV-Moment gesorgt. Kim und Nikola waren im Format zunächst getrennt voneinander untergebracht gewesen und kamen für die freie Zeremonie im Studio wieder zusammen. Dort bekräftigten sie vor laufenden Kameras erneut ihre Liebe. Kim trug zu diesem Anlass ein rotes Abendkleid, einen weißen Schleier und einen Blumenstrauß, während ihr Partner seine Gartenkleidung kurzerhand mit einem schwarzen Sakko kombinierte. Nach dem Eheversprechen steckten sich die beiden Ringe an die Finger, küssten sich und fielen sich sichtlich bewegt in die Arme.

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Juli 2026

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ProSieben / Sat.1 Kim Virginia und Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2026

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey heiraten bei Promi-BB

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