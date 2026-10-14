Nikola massiert ihre Füße: Anouschka möchte Harem gründen

Ein Schwächeanfall sorgte für eine ungewöhnliche Szene im Promi Big Brother Livestream: Anouschka Renzi (62) ging es offenbar aufgrund einer Unterzuckerung plötzlich nicht gut – und ausgerechnet Nikola Grey (30) kümmerte sich rührend um die Schauspielerin. Statt es bei tröstenden Worten zu belassen, begann er kurzerhand, ihre Füße zu massieren. Zuvor warnte Anouschka ihn noch unverblümt: "Aber mit Stinkesocken. Da musst du durch." Nikola ließ sich davon jedoch nicht abschrecken und legte los. Die Behandlung schien ihre Wirkung nicht zu verfehlen: Die Massage gefiel der Schauspielerin so gut, dass sie prompt einen kuriosen Vorschlag machte. Gegenüber Nikolas Ehefrau Kim Virginia Grey (31) schlug sie scherzhaft vor, zu dritt einen Harem in Dubai zu gründen. Die Abmachung dabei: Anouschka würde sich um den Haushalt kümmern, Nikola müsste ihr im Gegenzug täglich die Füße massieren.

Mit Komplimenten hielt sich Anouschka während der Massage nicht zurück. "Kim, du hast den Besten!", schwärmte die Schauspielerin, während Nikola sich weiter um ihre Füße kümmerte. Kurz darauf griff sie ihre kuriose Idee erneut auf und malte das ungewöhnliche Zusammenleben weiter aus: "Kim, wollen wir einen Harem gründen? Das geht bestimmt in Dubai. Ich kümmere mich um den Haushalt!" Nikola wäre in dieser Konstellation also weiterhin an Kims Seite, hätte mit Anouschka aber offenbar eine zusätzliche tägliche Aufgabe. Ganz ungestört konnte die Schauspielerin ihre Wellness-Einheit allerdings nicht genießen. Während Nikola sich um ihre Füße kümmerte, sang Francesca in unmittelbarer Nähe – und das passte so gar nicht zur entspannten Stimmung. Mit der bestimmten Aufforderung "Ruhe, ich brauche Zen" machte sie deutlich, dass sie sich lieber vollständig auf Nikolas Fußmassage konzentrieren wollte.

Nikola und Kim Virginia sind verheiratet und beide durch das Reality-TV sowie ihre Präsenz in den sozialen Medien bekannt. Anouschkas scherzhafter Vorschlag zielt deshalb ausdrücklich nicht darauf ab, Kim ihren Ehemann streitig zu machen. Im Gegenteil: Die Schauspielerin bezog die Influencerin ausdrücklich in ihre Pläne mit ein und entwarf augenzwinkernd ein gemeinsames Wohnmodell mit klar verteilten Aufgaben. Darin hätte jeder eine festgelegte Rolle: Anouschka würde als Hilfe im Haushalt mit anpacken, während Nikola sich im Gegenzug täglich ihren Füßen widmen müsste. Kim bliebe dabei ein fester Teil der ungewöhnlichen Vereinbarung. Dass Nikola sich dabei nicht einmal von angekündigten "Stinkesocken" aus der Ruhe bringen ließ, dürfte seinen Ruf als "der Beste" in Anouschkas Augen zusätzlich gefestigt haben.

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Joyn Nikola Grey massiert Anouschka Renzis Füße bei "Promi Big Brother"

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Joyn Nikola Grey massiert Füße bei "Promi Big Brother"

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Joyn Nikola Grey massiert Anouschka Renzis Füße bei "Promi Big Brother"