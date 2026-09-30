"Love Island VIP": Jannik amüsiert sich über Fake-Gerüchte

In Folge fünf von Love Island VIP müssen Jannik Kontalis (30) und Evanthia Benetatou (34) bei der zweiten Paarungszeremonie einiges an Gegenwind einstecken. Moderatorin Sylvie Meis (48) konfrontiert Jannik mit einem Gerücht, das Tim Kühnel (29) in den Raum gestellt hat: Die beiden sollen sich bereits vor der Show abgesprochen haben. Tim selbst relativiert seine Vermutung vor laufender Kamera: "Es war eine Theorie, dass die sich abgesprochen haben könnten. Wir werden sehen." Jannik reagiert grinsend auf den Vorwurf. "Ich muss sagen: Ich kann verstehen, wenn's so wirkt. Aber wir sind halt selber irgendwie überrascht. Wir liegen dann im Bett, küssen uns und lachen dann so schelmisch und denken: Was geht hier ab?", sagt er in der Kuppelshow. Als Jannik anschließend noch erzählt, dass Eva ihm einige süße griechische Wörter beigebracht hat, verdreht Tim genervt die Augen.

Auch nach der Paarungszeremonie beschäftigt das Fake-Gerücht Jannik und Eva weiter. Im gemeinsamen Interview nehmen die beiden die Anschuldigungen erneut mit Spott auf. "Wir haben es ja geplant", scherzt Jannik. Eva steigt darauf ein und entgegnet lachend: "Ich hab das alles mit dir geplant." Sein augenzwinkerndes Fazit: "Da plane ich einmal nicht was und es denken trotzdem alle." Sobald es um Tim geht, wird Eva allerdings ernster. Sie erklärt, dass sie ihn noch nie gemocht habe, und vermutet, dass vielmehr Tim ein falsches Spiel spiele. Zudem ärgert sie sich darüber, dass er sie und Jannik während der Zeremonie als Fremdgeher bezeichnet hat. "Ich würd mal gern wissen, mit wem ich hier fremdgegangen bin. Das kommt ja auch noch dazu. Und wenn, ist das ja nicht sein Problem", stellt sie klar.

Für Jannik sind Zweifel an seinen Absichten nichts Neues. Im Gespräch mit Nelson Henry berichtet der Realitystar bei "Love Island VIP": "Bei mir denken immer alle, es ist fake. Es wird immer direkt gesagt, der will nur deren Reichweite, seit drei Jahren." Auf den Vorwurf, es gehe ihm lediglich um die Bekanntheit seiner Partnerinnen, hat Jannik eine schlagfertige Antwort: "Aber die verlieben sich doch auch in mich." Gleichzeitig stellt er klar, dass er durchaus auch Frauen außerhalb der Öffentlichkeit date. Davon bekomme das Publikum allerdings nichts mit, da diese Begegnungen nicht öffentlich stattfänden. Auch Eva weist Tims Verdacht entschieden zurück. Sie betont, innerhalb der Reality-TV-Bubble kaum vernetzt zu sein. Tim habe hingegen bereits vor der Show Kontakt zu anderen Teilnehmerinnen gehabt, darunter Henna Urrehman und Marla Slengard. Gerade deshalb will Eva seine Unterstellungen über mögliche Absprachen zwischen ihr und Jannik nicht gelten lassen. "Love Island VIP" ist immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+ zu sehen.

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RTLZWEI Eva Benetatou und Jannik Kontalis bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Tim Kühnel bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Evanthia Benetatou und Jannik Kontalis