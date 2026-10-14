So ging es Kim beim Aufeinandertreffen mit Mike und Leyla

Ein Wiedersehen, das Zündstoff versprach: In "Promi Big Brother – Die Late Night Show" traf Kim Virginia Grey (31) auf Mike Heiter (34) und dessen Partnerin Leyla Heiter (30) – also ausgerechnet auf die beiden, mit denen sie sich seit geraumer Zeit nicht besonders gut versteht. Leyla ging bei der Begegnung direkt zum Angriff über, und auch bei Mike kochten die Gefühle hoch. Kim selbst will von all dem jedoch kaum berührt gewesen sein. Bei einer Pressekonferenz erklärte der Realitystar gegenüber Promiflash, dass ihre Gedanken in diesem Moment ganz woanders gewesen seien – nämlich bei ihrem Ehemann Nikola, der sich im Gartenbereich aufhielt. "Ich war total entspannt, die zwei zu treffen. Ich habe eher die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie es Nikola geht, und ich mache mir ja immer Sorgen um ihn, ob er gegessen hat, gut getrunken hat, ob er da gut geschlafen hat", schilderte sie ihre Gedanken während des Aufeinandertreffens.

Ihre Sorge begründete Kim damit, dass ihr Mann ein Thema mit dem Essen habe und es im Gartenbereich nur wenig zu essen gebe. Entsprechend wenig habe sie davon mitbekommen, was sich zwischen Leyla und Mike abspielte. Wahrgenommen habe sie lediglich, wie aufgewühlt die beiden gewesen seien – verstanden habe sie es aber nicht. "Ich habe nur gemerkt, dass da viele Emotionen bei den beiden hochgekocht sind. Ich habe die Emotionalität nicht so ganz verstanden", berichtete sie Promiflash. Auch den Wortwechsel ihrer Kontrahenten habe Kim nur am Rande mitbekommen. Die Influencerin stellte klar, dass sie den Gesprächen keine große Beachtung geschenkt habe: "Ich habe ehrlich gesagt kaum zugehört bei den Gesprächen der beiden. Mich hat das nicht so interessiert."

Zwischen Kim und Mike liegt eine belastete Vorgeschichte: Die Influencerin hatte in der Vergangenheit fälschlicherweise behauptet, von ihm schwanger gewesen zu sein. Auf diese Lüge angesprochen, äußerte sie sich nur vage und blockte schnell ab. Auch bei der Frage, wie sie die erfundene Schwangerschaft von ihrer jüngsten Schwangerschaft abgrenze, blockte Kim ab und lenkte den Fokus stattdessen auf ihre Ehe mit Nikola. "Da habe ich nichts dazu zu sagen. Ich äußere mich zu meinem Mann, zu den Themen, die mich etwas angehen, ich denke, jeder sollte sich auf seinen Mann konzentrieren", stellte sie gegenüber Promiflash klar.

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Imago Leyla Heiter und Mike Heiter beim Promi-Boxevent Fame Fighting International

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner

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