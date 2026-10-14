Von Mike schwanger? Kim Virginia Grey gibt Baby-Lüge zu

Kim Virginia Grey (31) musste nach ihrem Auszug aus dem Promi Big Brother-Haus noch am selben Abend unangenehme Fragen über sich ergehen lassen. In der anschließenden Late-Night-Show von Sat.1 traf die Reality-TV-Bekanntheit in Köln auf ihre Dauerrivalen Mike Heiter (34) und Leyla Heiter (30) sowie Moderator Jochen Bendel (58). Dort kam eine alte Geschichte auf den Tisch: Mike stellte vor laufenden Kameras klar, dass Kim einst behauptet habe, von ihm schwanger gewesen zu sein. Das wies er entschieden zurück. "Da weiß ich ja, dass das nicht sein kann. Das können wir aus der Welt schaffen, das stimmt nicht. Wir waren auch nie zusammen", stellte der Realitystar in der Sendung klar. Die Angesprochene widersprach dieser Darstellung nicht, sondern räumte die damalige Baby-Behauptung mit einem knappen Satz ein: "Ja, das kann sein." Damit räumte die 31-Jährige ein, die falsche Baby-Behauptung damals tatsächlich aufgestellt zu haben. Eine ausführlichere Erklärung dazu lieferte sie in der Runde jedoch nicht.

Dass die Stimmung zwischen den drei angespannt war, zeigte sich schon bei der Begrüßung. Als Kim wissen wollte: "Alles gut?", entgegnete Mike in der Sat.1-Show nur trocken: "Bei uns schon." Jochen sprach anschließend auch die öffentlich diskutierte Geschichte an, Kim sei von ihrem Ehemann Nikola Grey (30) schwanger gewesen und habe das Baby verloren. Zu den Zweifeln an dieser Darstellung äußerte sich die Influencerin nicht konkret. Leyla hielt ihr daraufhin vor, sehr persönliche Themen selbst in die Öffentlichkeit getragen zu haben, im Container aber ausgewichen zu sein: "Jeder hat dir Fragen gestellt, du hast immer drumherum geredet", kritisierte sie. Dann legte Leyla nach: "Und bei aller Liebe: Man kann dann nicht sagen, das ist so ein sensibles und intimes Thema – denn du warst die Person, die es in die Öffentlichkeit getragen und ein Drama daraus gemacht hat. Für Klicks und Aufmerksamkeit." Kim reagierte sichtlich genervt: "Warum ist das dein Thema?"

Die drei Realitystars verbindet bereits seit dem Dschungelcamp 2024 eine konfliktreiche Vergangenheit. Durch das unerwartete Aufeinandertreffen nach Kims Show-Aus setzte sich ihr Streit nun vor den TV-Kameras fort. Jochen stellte zwischendurch klar, dass sich die Ex-Bewohnerin trotz der öffentlichen Debatte zu nichts äußern müsse: "Kim muss ja dazu nichts sagen. Es gibt ja keine Verpflichtung für einen Menschen. Egal, was er erlebt hat. Jeder Mensch darf das selbst entscheiden. Und jeder darf sich sein eigenes Bild machen", betonte der Moderator bei Sat.1. Mit einem Scherz über einen möglichen Security-Einsatz versuchte er anschließend, die Lage zu entspannen und zwischen den Beteiligten zumindest vorerst einen Waffenstillstand herzustellen. Zum Schluss schlug auch Leyla ruhigere Töne an und zeigte Mitgefühl für den Fall, dass Kim den geschilderten Verlust tatsächlich durchlebt hat: "Wenn dir das wirklich passiert ist, dann tut es mir von ganzem Herzen leid."

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Collage: Imago, IMAGO / brennweiteffm Collage von Mike Heiter und Kim Virginia Grey

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia im Dschungelcamp