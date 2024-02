Nach Dschungelcamp-Drama: Mike Heiter geht gegen Kim vor!

Er hat die Nase voll! Im diesjährigen Dschungelcamp ging es heiß her: Besonders die Kandidaten Mike Heiter (31) und Kim Virginia Hartung (28) schossen immer wieder gegeneinander. Auslöser für den Streit war eine Romanze, die die beiden vor dem Dschungelstart miteinander gehabt hatten. Der Ex-Love Island-Kandidat hatte die Liebelei augenscheinlich bereits hinter sich gelassen – doch seine Verflossene wollte das nicht auf sich beruhen lassen. Zuletzt behauptete Kim, dass ihr Ex nach dem Dschungel doch wieder etwas von ihr wollte – doch das lässt Mike nicht auf sich sitzen!

In seiner Instagram-Story verrät der TV-Hottie, dass er mittlerweile rechtliche Schritte gegen seine Ex-Liebhaberin eingeleitet habe: "Thema Kim: Da bin ich jetzt schon rechtlich gegen vorgegangen. Das ist eigentlich nicht meine Art und Weise, aber irgendwann ist auch mal Schluss. Die müsste schon Post bekommen haben. Irgendwann ist auch mal gut." Er habe einfach keine Lust mehr auf ihre Spielchen: "Wenn sie es sonst nicht versteht, vielleicht versteht sie es so."

Zuvor behauptete die Reality-Bekanntheit, dass der Fitnessfan ihr gegenüber doch nicht so abgeneigt gewesen sei, nachdem die Kameras ausgeschaltet waren. "Mike war doch nach der Aftershow-Party noch irgendwo feiern und klopfte dann gegen drei Uhr plötzlich an meine Tür und wollte was mit mir starten", plauderte sie noch vor wenigen Tagen gegenüber Bild aus. Sie habe ihn aber nicht in ihr Zimmer gelassen.

RTL Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

RTL Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp

Dschungelcamp, RTL Kim Virginia und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

