Mike und Leyla Heiter kämpfen mit Schimmel in ihrer Wohnung

Leyla (30) und Mike Heiter (34) müssen sich mit einem nervigen Thema auseinandersetzen: Die beiden haben in ihrer Wohnung mit einem Wasserschaden zu kämpfen. In ihrer aktuellen Instagram-Story führt die Reality-TV-Bekanntheit durch mehrere betroffene Räume. Dort stehen zahlreiche Trocknungsgeräte, während Kabel und Schläuche quer durch die Zimmer und bis in den Bereich der verglasten Dusche verlaufen. Eine weiße Wand neben der Dusche bereitet Leyla besondere Sorgen, denn auf den Aufnahmen sind Flecken und Verfärbungen an der Wand zu erkennen. Die Wand wirke außerdem teilweise aufgequollen und die Tapete löse sich bereits ab. Leyla ist fest davon überzeugt, dass sie es hier mit Schimmel zu tun haben. Doch damit nicht genug: Eines der aufgestellten Geräte soll bereits ausgelaufen sein.

Leyla erklärt in ihrer Story, dass die Gebläse und Raumtrockner nun ununterbrochen etwa drei Wochen lang laufen müssen. Dadurch würden hohe Kosten entstehen: Leyla rechnet mit einer Rechnung von ungefähr 1.500 Euro. Wie sehr sie diese finanzielle Belastung frustriert, macht Leyla in ihrer Instagram-Story deutlich: "Und dafür werden wir circa so 1.500 € bezahlen müssen. Und alleine dieser Strom, das ist ja jetzt 3 Wochen 24 Stunden lang an." Ihre Kamerafahrt zeigt, wie umfangreich die Maßnahmen in der Wohnung ausfallen. Auf beigefarbenen Bodenfliesen und vor weißen Wänden sind in mehreren Bereichen Geräte verteilt.

Mike, der als Leylas Ehemann ebenfalls in dem Haus wohnt, hat sich bisher nicht dazu geäußert. Auch in Leylas Aufnahmen ist er nicht zu sehen. Zuletzt hatten Leyla und Mike ganz andere Sorgen zum Thema Haus. 2024 hat das Paar ein Anwesen auf Mallorca gekauft und verbringt dort regelmäßig Zeit. Erst vor Kurzem meldete sich Leyla ganz aufgelöst bei ihren Fans und erzählte, dass eine fremde Frau ohne Erlaubnis und ohne Leylas Wissen auf dem Anwesen herumgelungert hatte. "Man geht nicht zu Leuten nach Hause, also vor die Tür, und fotografiert es dort und fängt an, da so rumzustalken", echauffierte sie sich damals. Leyla und Mike waren nicht auf Mallorca gewesen.

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Imago Leyla Heiter und Mike Heiter beim Promi-Boxevent Fame Fighting International

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, März 2026

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Instagram / mikeheiter Leyla und Mike Heiter, Januar 2025